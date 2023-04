Stella Azzurra, un nuovo talento spicca il volo verso una società di Serie A

Dopo il trasferimento alla Fiorentina di Francesco Hirja la scorsa estate, un altro piccolo talento "made in" Stella Azzurra spicca il volo verso una società di Serie A. Si tratta di Ahmed Lafdali (classe 2015), che, dopo essere stato sotto l'occhio vigile di molte squadre, ha scelto l'Empoli per sviluppare il suo percorso calcistico. Un bel traguardo per la società pontederese, in attività dal 1969, che ha visto passare nelle proprie fila calciatori del calibro di Emiliano Betti, ex portiere della Fiorentina ed attuale preparatore dei portieri del Milan, e non solo.

"Per la Stella Azzurra - si legge nel comunicato - questo è un traguardo molto importante, perché significa che il lavoro svolto negli ultimi anni, per valorizzare i giovani del territorio, grazie all’ottimo lavoro svolto sul campo dai tecnici, dal direttore sportivo e dal tutto il gruppo dirigenziale, sta raccogliendo i suoi frutti. Non ci resta che augurare al giovane atleta i migliori successi sportivi e confidiamo che altri giocatori delle nostre squadre giovanili possano seguire percorsi importanti in ambito sportivo".