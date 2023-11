Il Pisa risorge e lo fa ancora una volta in trasferta, conquistando la terza vittoria lontano da casa e mettendo in cascina tre punti pesantissimi. Adesso la squadra di Alberto Aquilani può lavorare serenamente durante la sosta per le nazionali, mettendo nel mirino le ultime fatiche dell'anno per migliorare ulteriormente la classifica.

Nella prima frazione sono più gli sbadigli dei palloni pericolosi manovrati dal Pisa sul terreno del Druso di Bolzano. I nerazzurri provano a dare ritmo e intensità alla circolazione della sfera, ma il SudTirol è attento a non lasciare alcun varco nella propria metà campo. D'altro canto i padroni di casa faticano a risalire il campo una volta tornati in possesso del pallone e sono così costretti a cercare la profondità garantita da Odogwu e Merkaj. L'unico episodio degno di nota arriva alla mezz'ora, nell'unica occasione in cui la manovra del Pisa trova intensità. Il tentativo di Moreo su imbucata di Lisandru Tramoni viene però disinnescato sulla riga di porta da Masiello e Cuomo. Niente da fare invece al 45' quando Esteves e Mlakar rompono l'equilibrio con un'azione in verticale culminata con il secondo assist consecutivo dello sloveno: Valoti brucia tutti e di destro insacca.

I nerazzurri sulla sfruttano l'entusiasmo e subito dopo l'intervallo piazzano un altro diretto al volto dei padroni di casa. Altra bella combinazione tutta in verticale che sfrutta le sponde di Mlakar e Moreo per spalancare la parte centrale della trequarti a Piccinini. Il centrocampista è bravo a servire Valoti, che col destro di prima intenzione spedisce la palla sotto alla traversa. Il SudTirol però riapre i giochi al 60' sfruttando un errore di misura di Leverbe nell'impostazione: Pecorino ringrazia e di testa gonfia la rete. Dopo questo guizzo però i bolzanini non arrivano più a calciare verso la porta di Nicolas, con la difesa nerazzurra impegnata in una protezione perfetta dell'area di rigore. Anzi, l'occasione più grossa per il bersaglio grosso ce l'hanno gli uomini di Aquilani, con Barberis e Marin nella stessa azione chiusa da una parata complessa ma efficace.

La partita

Gettare il cuore oltre l'ostacolo, oggi pomeriggio per niente facile da affrontare e domare, e conquistare così una vittoria che potrebbe davvero portare a una svolta in senso positivo per la stagione. Dopo i troppi alti e bassi delle dodici giornate disputate, il Pisa cerca di chiudere con il sorriso il primo terzo del campionato andando a caccia dei tre punti in casa del SudTirol. Aquilani dà continuità al modulo e a quasi tutti gli interpreti che avevano iniziato la sfida con il Como: avanti quindi col 4-2-3-1 nel quale l'unica novità e Piccinini in mediana accanto a Marin.

Il primo quarto di gara è una vera e propria gara a scacchi, con le due formazioni impegnate a non lasciare spazi alla manovra avversaria. Il Pisa manovra meglio la palla e si esibisce in un palleggio prolungato che però, una volta arrivato sulla trequarti offensiva, sbatte sul muro altoatesino. I padroni di casa invece cercano maggiormente la verticalità sul terreno di gioco, prediligendo la prodondità garantita da Merkaj e Odogwu in avanti.

Quando però il Pisa riesce per la prima volta a costruire con rapidità, si concretizza un'occasione da gol clamorosa. Valoti lavora la palla in orizzontale al limite dell'area, Lisandru Tramoni imbuca in verticale per Moreo che col destro scavalca Poluzzi in uscita. La palla si avvia verso la porta, dove Masiello e Cuomo (subentrato al posto di Vinetot, infortunato) si scontrano ma riescono ad allontanare.

La difesa bolzanina non può opporsi invece al 45', quando Esteves rompe le maglie difensive con un'incursione centrale che trova lo sfogo su Mlakar a sinistra. Lo sloveno non ci pensa su neppure un attimo: cross di prima intenzione nel cuore dell'area dove Valoti trova il tempo perfetto per intervenire: destro tra le gambe di Poluzzi e palla in porta.

Di ritorno dagli spogliatoi c'è la novità di Vignato al posto di un evanescente Lisandru Tramoni. I nerazzurri hanno il piglio giusto e mettono in chiaro fin da subito che non intendono concedere niente agli avversari. Al 51' gli uomini di Aquilani riescono a imbastire una nuova combinazione tutta in verticale e in velocità e arriva la seconda rete del pomeriggio. Mlakar e Moreo col tacco fanno arrivare il pallone a Piccinini, che al limite dell'area imbuca per Valoti: destro di prima intenzione e palla sotto la traversa.

Subito dopo però Leverbe incappa in un nuovo errore di misura nel palleggio, propiziando di fatto l'azione che porta al gol che ridà speranza ai padroni di casa. Davi da sinistra crossa a centro area dove irrompe Pecorino che di testa fulmina Nicolas. Adesso la manovra del Pisa si fa meno brillante e, per contro, la pressione del SudTirol si accentua: i padroni di casa credono alla rimonta e spostano di qualche metro in avanti il baricentro. Quando però la squadra di Aquilani riesce a trovare i tempi giusti della manovra, arrivano pericoli per la difesa bolzanina. Come all'83' quando Barberis (entrato al posto di Valoti) con caparbietà calcia da distanza ravvicinata. Sugli sviluppi della ribattuta Vignato crossa per Marin: il colpo di testa del capitano costringe Poluzzi a un intervento complicato ma efficace.

Nei sei minuti di recupero il SudTirol tenta di incrementare ulteriormente la pressione, riversandosi con tutti gli uomini di movimento nella metà campo nerazzurra. Il Pisa risponde con un'applicazione difensiva perfetta, rispedendo al mittente i tanti palloni sparati verso gli ultimi sedici metri. Si concretizza così la vittoria per lo Sporting Club.

Il tabellino

SudTirol-Pisa 1-2

SudTirol (4-4-2): Poluzzi; Giorgini (63' Lonardi), Vinetot (26' Cuomo), Masiello, Davi; Cisco (77' Ciervo), Tait, Kofler (46' Peeters), Casiraghi; Merkaj (46' Pecorino), Odogwu. All. Bisoli

Pisa (4-2-3-1): Nicolas; Esteves (64' Calabresi), Leverbe, Canestrelli, Beruatto; Piccinini (73' Nagy), Marin; L. Tramoni (46' Vignato), Valoti (64' Barberis), Mlakar; Moreo (80' Torregrossa). All. Aquilani

Reti: 45' Valoti (P), 50' Valoti (P), 61' Pecorino (S)

Ammoniti: Kofler (S), L. Tramoni (P), Piccinini (P), Merkaj (S), Marin (P), Esteves (P), Nicolas (P), Calabresi (P)

Note: arbitro Manuel Volpi; angoli 3-0 (2-0); recupero 3' e 6'