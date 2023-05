Festeggia la Bellaria Cappuccini: i verdeblù tornano in Seconda Categoria

Missione compiuta per la Bellaria Cappuccini, che, dopo la retrocessione di un anno fa, torna ufficialmente in Seconda Categoria. A decretare la conquista del campionato di Terza (girone livornese) da parte dei verdeblù è il successo per 2-1 contro l'Orlando, ottenuto in rimonta grazie alle reti di Bacci e Castiglioni tra le mura amiche del "Filippo Orsini" di Pontedera. La formazione di mister Simone Masoni festeggia con un turno d'anticipo in virtù del vantaggio di 4 punti sulla prima inseguitrice Academy Livorno, a compimento di uno splendido percorso che l'ha vista vincere 20 delle 25 gare disputate, pareggiandone due e perdendo soltanto tre volte.