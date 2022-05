Terza, Il Romito e Sextum Bientina campioni. Già promosso anche il San Prospero Navacchio

Sono Il Romito e Sextum Bientina le due regine di Terza nella stagione 2021/22. Nel girone A i pontederesi hanno conquistato matematicamente il primo posto, con una giornata di anticipo, grazie alla vittoria di sabato per 1-0 sul campo del Santacroce. La formazione di mister Francesco Leggerini, costruita a costo zero, si è resa protagonista di un'annata in crescendo, culminata con la prima storica promozione in Seconda Categoria. Alle spalle dei rossoblù già tutto delineato: Terricciola secondo e qualificato direttamente in finale playoff in virtù della "forbice" rispetto al Legoli quarto, mentre Santacroce e Montefoscoli si affronteranno in semifinale. Nel girone B, concluso nel fine settimana precedente, a trionfare è stato il Sextum Bientina. La corazzata di mister Simone Montagnani ha vissuto una stagione da assoluta protagonista, centrando anche il successo nella Coppa di categoria. Festeggia la promozione, senza passare dalla lotteria degli spareggi, anche il San Prospero Navacchio guidato da mister Mirko Carducci: i biancoblù chiudono al secondo posto con 7 punti di vantaggio sul Monteserra terzo.