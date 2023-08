Sporting Club 'alla portoghese': Tomas Esteves e Miguel Veloso sono nerazzurri

Il mercato del Pisa innesta le marce alte. Con l'arrivo di agosto gli uomini che tessono le fila delle trattative nerazzurre hanno sferrato la mossa decisiva per due innesti che alzano la qualità del gruppo guidato da Alberto Aquilani. In un caso si tratta di un gradito ritorno, mentre il secondo ingaggio è di quelli che fanno stropicciare gli occhi.

Tomas Esteves, dopo la stagione vissuta in prestito e chiusa con un fastidioso infortunio muscolare, è stato acquistato a titolo definitivo dal Porto per una cifra che si aggira attorno al milione di euro: il terzino portoghese ha siglato un accordo di tre anni, con opzione di estensione a quattro, con la società di via Battisti. Il Porto si è riservato il 30% dell'incasso su una possibile futura cessione. Destro naturale, ma capace di interpretare brillantemente anche il ruolo di cursore sulla corsia mancina, il 21enne va a completare la batteria di terzini a disposizione di mister Aquilani.

In mezzo al campo arriva invece Miguel Veloso, 37 anni, un'intera carriera spesa in Serie A e nella massima divisione portoghese e ucraina. Cresciuto nello Sporting Lisbona, con la maglia biancoverde ha conquistato due Coppe di Portogallo e due Supercoppe. Poi l'avventura in Italia, con la maglia del Genoa e quella dell'Hellas Verona, inframezzata da una fruttuosa esperienza alla Dinamo Kiev. Lungo questo tragitto Veloso ha indossato anche per 56 volte la casacca della nazionale lusitana, vivendo da protagonista un mondiale e un europeo.

Dotato di grande tecnica individuale e di un'ottima visione di gioco, con il suo mancino va a occupare la casella del regista della manovra. Dopo aver chiuso il percorso con il Verona, conquistando la salvezza nella passata stagione, arriva in nerazzurro a parametro zero. Per lui è stato confezionato un contratto annuale con opzione di prolungamento di un ulteriore anno. Sul fronte delle cessioni c'è infine da evidenziare la partenza del difensore centrale Federico Barba: dal Pisa va a Como a titolo definitivo.