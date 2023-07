Un nuovo volto tra i nerazzurri: Tommaso Barbieri è del Pisa

Forze fresche per Alberto Aquilani e il Pisa versione 2023-24. Dopo gli innesti di Arena nel pacchetto offensivo e Barberis in mezzo al campo, dal mercato arriva un nuovo tassello anche per il reparto difensivo. Tommaso Barbieri è un nuovo calciatore nerazzurro e si sta già allenando con il resto della squadra nel ritiro di Rovetta.

Classe 2002, nato a Magenta e cresciuto calcisticamente nel Novara, si tratta di un terzino destro in grado di agire anche sulla corsia opposta. Barbieri arriva in prestito con diritto di riscatto (fissato a 2 milioni di euro) e controriscatto (a 3 milioni) dalla Juventus. Un'operazione che ricorda fin nei dettagli quella perfezionata due anni fa sempre con la società piemontese, quando a compiere il medesimo tragitto fu il terzino macino Pietro Beruatto. L'auspicio è che Barbieri possa ripetere i buoni risultati ottenuti dal suo precedessore.

A soli 20 anni (ne compirà 21 a fine agosto), il nuovo cursore di fascia dello Sporting Club può vantare 80 presenze in Serie C, 3 apparizioni in Serie A (tutte nel girone di ritorno della scorsa stagione) e il debutto in Champions League (in casa del Paris Saint Germain a novembre dello scorso anno). Destro naturale, può giocare anche a sinistra sia in una difesa a quattro che come cursore a tutta fascia in caso di schieramento difensivo a tre.

Ha salutato invece temporaneamente il nerazzurro l'attaccante Susso Bamba. L'attaccante classe 2002 è stato ceduto in prestito al NK Aluminij Kidricevo, club sloveno militante nella seconda divisione nazionale.