La Top 11 del girone di andata della Serie B si tinge di nerazzurro

La Serie B parla con un marcato accento pisano. Merito delle prestazioni della formazione nerazzurra, guidata magistralmente da Luca D'Angelo, il tecnico più longevo fra tutti quelli che siedono sulle venti panchine cadette. I nerazzurri si sono laureati campioni d'inverno con un turno di anticipo sulla fine del girone d'andata e, grazie a questo traguardo e ancor di più agli ottimi risultati inanellati sul prato verde, incassano anche un grande attestato di stima e approvazione dai tifosi di tutta Italia.

I social ufficiali della Lega B infatti nel corso della sosta natalizia hanno avviato un sondaggio per stilare la Top 11 del girone d'andata, proponendo di volta in volta un duello tra i migliori interpreti del ruolo preso in considerazione. E' stata così disegnata una formazione costruita con il 4-2-3-1 e per la formazione capolista sono stati presi in considerazione quattro calciatori: Pietro Beruatto come terzino sinistro, Maxime Leverbe come centrale difensivo, Idrissa Tourè per la mediana e Peppe Sibilli per la trequarti. Di questi, i nerazzurri hanno vinto ben tre sfide su quattro, spinti dai voti e dalle preferenze non soltanto dei supporters pisani, ma anche dai tifosi imparziali delle altre squadre.

E così ben tre elementi della Top 11 della prima parte della stagione vestono la casacca dello Sporting Club: Beruatto, Tourè e Sibilli. Leverbe si è dovuto 'inchinare' a Gatti, centrale del Frosinone che, proprio insieme al francese del Pisa, rappresenta il meglio che il campionato possa offrire in questo ruolo. Una conferma dell'ottimo lavoro svolto dalla società di via Battisti in sede di mercato, con Tourè e Beruatto arrivati nel corso dell'ultimo mercato estivo, e di mister D'Angelo, che ha saputo cucire su Sibilli l'abito del perfetto 'guastatore' della trequarti. Ecco la formazione al completo: Buffon (Parma) in porta; Beruatto (Pisa), Gatti (Frosinone), Barba (Benevento) e Vignali (Como) in difesa; Tourè (Pisa) e Fagioli (Cremonese) in mediana; Sibilli (Pisa), Vazquez (Parma) e Strefezza (Lecce) sulla trequarti; Lapadaula (Benevento) centravanti.