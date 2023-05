'Pisa cuore grande': all'Arena Garibaldi il quadrangolare per l'Associazione Giovani Diabetici Pisa

Torna anche quest’anno il tradizionale appuntamento dedicato dal Pisa Sporting Club a tutti i partner commerciali, e non solo, della stagione agonistica appena conclusa. L’edizione 2023 della Pisa Sponsor Cup sarà però davvero speciale e avrà uno scopo importante. Per la prima volta, infatti, il torneo calcistico tra i partner del sodalizio nerazzurro sarà aperto al pubblico e sarà dedicato alla sezione pisana dell’Associazione Giovani Diabetici Pisa APS (AGD PISA APS) che sarà presente all’evento con un proprio stand informativo e raccoglierà per l’occasione un contributo su base volontaria finalizzato allo sviluppo di progetti sociali molto importanti e condivisi.

L’appuntamento è fissato per giovedì 15 giugno (ore 17.30) all’Arena Garibaldi con tanti ospiti illustri del mondo dello sport, della musica e dello spettacolo; ingresso libero per il pubblico. A sfidarsi sul campo quattro squadre che, in onore del Giugno Pisano, prenderanno il nome dei quattro quartieri storici (Santa Maria, San Martino, Sant’Antonio e San Francesco) che il 17 giugno di ogni anno si contendono sulle acque dell’Arno il Palio Remiero in onore di San Ranieri, Santo Patrono della nostra città.

Il torneo vivrà di due semifinali e di due avvincenti finali che dovranno stabilire il podio; tutte le gare avranno la durata di 30’ e in caso di parità il vincitore sarà designato dai calci di rigore. Il conto alla rovescia è già iniziato ma una cosa è già sicura: alla fine sarà festa per tutti nel nome del Pisa Sporting Club e con i colori nerazzurri nel cuore.