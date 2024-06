Le scuole superiori pisane al Cus per il primo torneo 'Cartellino rosso alla violenza'

Un torneo misto di calcio a 7 per ragazze e ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado pisane. E' l’iniziativa promossa dall’Ufficio scolastico regionale e dalla Prefettura di Pisa con la collaborazione del Cus Pisa, in occasione della Festa della Repubblica. Nella mattinata di sabato 1° giugno, presso gli impianti sportivi del Cus Pisa, si sono sfidati circa 50 ragazze e ragazzi provenienti dagli istituti superiori 'L. Da Vinci'-'Fascetti', 'F. Buonarroti' e 'E. Santoni'. A vincere il torneo è stato il Liceo 'Buonarroti'.

La giornata si colloca nell’ambito delle iniziative in programma per il 2 giugno, 78° Anniversario della Repubblica Italiana. Il progetto si chiama 'Cartellino rosso alla violenza' e ha l’obiettivo di esercitare lo sport, e in particolare il calcio, sia come veicolo di sensibilizzazione, sia come forma di educazione al rispetto delle regole e delle persone. All’organizzazione dell’iniziativa ha contribuito anche l’A.I.A. - Associazione Italiana Arbitri - Sezione di Pisa, mettendo a disposizione un giovane direttore di gara e la centrale operativa 118 di Pisa presente con un servizio di soccorso.

Il prefetto Maria Luisa D’Alessandro ha aperto il torneo con un discorso inaugurale, ringraziando gli studenti per la numerosa partecipazione e ricordando l’importanza del rispetto dell’altro e dalla lealtà sia nello sport che nella vita di tutti giorni. Il prefetto ha poi espresso fiducia nelle nuove generazioni, affinché si facciano portatrici dei valori costituzionali, specie nell’ottica del contrasto alla violenza di genere, invitando altresì i ragazzi a partecipare alle celebrazioni della

Festa della Repubblica.

"E' per noi un piacere e un onore ospitare questa iniziativa" dichiara Stefano Pagliara, Presidente del Cus Pisa. "Sui campi da gioco si imparano molte cose, dal riconoscere capacità e limiti propri e degli altri, al rispettarli e valorizzarli. Si impara anche a risolvere i conflitti senza ricorrere alla violenza, ed è una delle lezioni più attuali e significative che lo sport possa offrire, non solo per lo sviluppo personale ma anche per quello della comunità di cittadine e cittadini. Ci sembra il modo migliore per celebrare il 78° anniversario della nostra Repubblica".