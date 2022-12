Dopo quattro anni di stop torna il Torneo delle Regioni: tutto quello che c'è da sapere

A distanza di quattro anni tornerà a disputarsi il Torneo delle Regioni. La competizione, organizzata dal 1959 dalla Lega Nazionale Dilettanti, avrà quindi la sua edizione numero 59, la quinta consecutiva con la formula che prevede due kermesse: dal 21 al 27 aprile in Piemonte e Valle D'Aosta, mentre dall'1 all'8 aprile in Veneto. Il Torneo delle Regioni vanta numeri da primato in Italia: oltre 2400 atleti coinvolti e più di 1000 persone contando solo gli staff tecnici e dirigenziali. Un unico evento che comprende calcio a 11, calcio a 5 ed anche calcio femminile.

I gironi

Il sorteggio per formare i gironi è stato effettuato martedì 20 dicembre nella sede della LND a Roma in collegamento da remoto con tutti i presidenti dei CR. Di seguito i gironi completi.

Calcio a 11 maschile, JUNIORES (U19) – ALLIEVI (U17) – GIOVANISSIMI (U15)

Girone A: LIGURIA – SARDEGNA – CAMPANIA – TOSCANA

Girone B: PIEMONTE VALLE D’AOSTA – MARCHE – SICILIA – BASILICATA

Girone C: FRIULI VENEZIA GIULIA – LAZIO – PUGLIA – LOMBARDIA

Girone D: BOLZANO – EMILIA ROMAGNA – MOLISE – ABRUZZO

Girone E: TRENTO – UMBRIA – CALABRIA – VENETO

Calcio a 11 femminile

Girone A: LIGURIA – SARDEGNA – CAMPANIA – TOSCANA

Girone B: PIEMONTE VALLE D’AOSTA – MARCHE – SICILIA – BASILICATA

Girone C: LAZIO – PUGLIA – LOMBARDIA

Girone D: BOLZANO – EMILIA ROMAGNA – ABRUZZO

Girone E: TRENTO – UMBRIA – CALABRIA – VENETO



Calcio a 5 maschile

Girone A: PIEMONTE VALLE D’AOSTA – LAZIO – PUGLIA

Girone B: VENETO – MARCHE – SICILIA – FRIULI VENEZIA GIULIA

Girone C: LIGURIA – EMILIA ROMAGNA – CAMPANIA – BASILICATA

Girone D: LOMBARDIA – UMBRIA – ABRUZZO – SARDEGNA

Girone E: TRENTO – TOSCANA – MOLISE – CALABRIA

Calcio a 5 femminile, JUNIORES (U19)

Girone A: PIEMONTE VALLE D’AOSTA – LAZIO – PUGLIA – BOLZANO

Girone B: VENETO – MARCHE – SICILIA

Girone C: LIGURIA – CAMPANIA – BASILICATA

Girone D: LOMBARDIA – UMBRIA – ABRUZZO – SARDEGNA

Girone E: TRENTO – TOSCANA – MOLISE – CALABRIA

ALLIEVI (Under 17)

Girone A: PIEMONTE VALLE D’AOSTA – LAZIO – PUGLIA – BOLZANO

Girone B: VENETO – MARCHE – SICILIA

Girone C: LIGURIA – EMILIA ROMAGNA – CAMPANIA – BASILICATA

Girone D: LOMBARDIA – UMBRIA – ABRUZZO – SARDEGNA

Girone E: TOSCANA – MOLISE – CALABRIA

GIOVANISSIMI (Under 15)

Girone A: PIEMONTE VALLE D’AOSTA – LAZIO – PUGLIA

Girone B: VENETO – MARCHE – SICILIA

Girone C: LIGURIA – EMILIA ROMAGNA – CAMPANIA – BASILICATA

Girone D: LOMBARDIA – UMBRIA – ABRUZZO – SARDEGNA

Girone E: TOSCANA – MOLISE – CALABRIA