Galà di future stelle: la finale del Torneo di Viareggio si giocherà al 'Mannucci'

Si svolgerà allo stadio ìEttore Mannucciì di Pontedera la finale della 72° edizione della Viareggio Cup, il più importante torneo di calcio giovanile del mondo che ritorna dopo due anni di stop a causa del Covid. Il via alle competizioni mercoledì 16 marzo, la finale è in programma a Pontedera mercoledì 30 marzo alle ore 16. "Un evento importante, un vero e proprio fiore all'occhiello per l'intero territorio - spiega Emilio Montagnani, consigliere comunale di Pontedera con delega allo sport - una vetrina, ma anche un vero e proprio incentivo per il calcio e per lo sport di Pontedera e della Valdera. Proprio in questa ottica, inviteremo sugli spalti i ragazzi che giocano nelle varie società calcistiche della zona".

Lo stadio 'Mannucci' sarà infatti la sede di altre due partite della prima fase del torneo, al quale prende parte anche la formazione giovanile del Pontedera. Il giorno di apertura della manifestazione, mercoledì 16 marzo alle ore 15, il debutto dei granata, sul campo di casa, opposti alla Spal. Due giorni dopo, venerdì 18, sempre alle 15, altro match della Viareggio Cup al 'Mannucci', con Uyss New York - Pontedera.