Volto nuovo per il Pisa a centrocampo: ha firmato Zan Jevsenak

C'è un volto nuovo nel centrocampo del Pisa Sporting Club: è quello dello sloveno 21enne Zan Jevsenak, acquistato a titolo definitivo dal Benfica per una cifra che si aggira tra i 500mila e il milione di euro. Il mediano ha firmato un contratto triennale con la società di via Battisti e ha raggiunto i suoi nuovi compagni e mister Pippo Inzaghi nel ritiro di Bormio.

Jevsenak è uno dei giovani calciatori sloveni più promettenti (11 presenze in Nazionale Under 21) e si è messo in luce con la maglia del Benfica; con i lusitani ha collezionato 10 presenze nella Uefa Youth League e con la Squadra B ben 52 presenze (2 gol) nella Liga Sabseg (l'equivalente della Serie B italiana).

Possente fisicamente (è alto 191 centimetri), fa della versatilità il suo punto forte sul piano tattico. Jevsenak infatti può giostrare sia da mediano in un centrocampo a tre, sia da spalla di un regista in un linea di centrocampo schierata con quattro uomini. All'occorrenza il giovane sloveno può piazzarsi anche nel ruolo di difensore centrale. Mancino naturale, possiede una discreta visione di gioco e una buona mobilità nonostante la stazza.

Con il suo arrivo la quota slovena nel gruppo nerazzurro sale a due unità: all'ombra della Torre trova infatti Jan Mlakar, protagonista ai recenti Campionati europei con la nazionale maggiore (4 gare su 4 da titolare e uno storico ottavo di finale perso ai rigori con il Portogallo). Essendo un classe 2003 può essere inserito nella lista Under senza occupare una delle diciotto caselle destinate agli Over (quest'anno tutti i calciatori nati entro il 31 dicembre 2000).

Questo il gruppo completo dei calciatori presenti a Bormio agli ordini di mister Inzaghi:

PORTIERI. Nicolas Andrade (1988), Leonardo Loria (1999), Johan Guadagno (2003), Ante Vukovic (2004)

Difensori. Pietro Beruatto (1998), Arturo Calabresi (1996), Antonio Caracciolo (1990), Francesco Coppola (2005), Simone Canestrelli (2000), Andrea Primasso (2005), Motiejus Sapola (2006)

CENTROCAMPISTI. Tomas Esteves (2002), Gabriele Piccinini (2001), Mattia Sala (2005), Idrissa Tourè (1998), Miha Trdan (2005), Jevsenak (2003)

ATTACCANTI. Alessandro Arena (2000), Nicholas Bonfanti (2002), Edgaras Dubickas (1998), Mert Durmush (2005), Elia Giani (2000), Stefano Moreo (1993), Andrea Pavanello (2005), Adrian Raychev (2006), Lorenzo Tosi (2008), Lisandru Tramoni (2003), Matteo Tramoni (2000), Emanuel Vignato (2000)