Verso Pisa-Parma: ufficiale il ritorno al 75% della capienza

Dopo tante settimane in cui è stato necessario fronteggiare la crescita dei casi e l'irruenza della variante Omicron, adesso anche negli stadi si può tornare a respirare un clima più 'normale'. L'ufficialità è giunta nella giornata di venerdì 18 febbraio, quando la misura è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale e di conseguenza resa operativa dal giorno successivo. La capienza degli impianti sportivi all'aperto, indipendentemente dal colore della Regione in cui si trovano, ritorna al 75% (al 60% per le strutture al coperto).

Questo significa che già dalla sfida di martedì 22 febbraio anche l'Arena Garibaldi potrà riabbracciare alcuni gruppi ultras che ritorneranno nel cuore della Curva Nord 'Maurizio Alberti'. Si tratta di Kapovolti, Rangers e Svitati, che avevano deciso di non fare il loro ingresso nel settore più caldo dello stadio nerazzurro a partire dalla sfida contro il Frosinone a causa della crescita incontrollata dei contagi e del ripristino del 50% di capienza. Contro il Parma (ore 18.30) ci saranno anche loro, dopo essere tornati a sostenere Puscas e compagni nella trasferta di Monza di ieri.

Al momento non ci sono state revisioni sulle modalità di accesso agli spalti: mascherina Ffp2 obbligatoria e Super green pass (vaccinazione completa o guarigione). Motivo per il quale, salvo nuove comunicazioni, Sconvolts e Wanderers continuano a non tornare al centro della Curva Nord.