Calcio, Urbino Taccola: Igbineweka decide la sfida amichevole contro il Calci

Vittoria 2-1 per la squadra di Ficini, attesa domenica 19 settembre dal debutto in Coppa Italia Promozione

Altra vittoria per l'Urbino Taccola in questa fase di preparazione all'avvio delle gare ufficiali (appuntamento a domenica 19 settembre per il debutto in Coppa contro l'Atletico Etruria, in trasferta). La squadra di Ficini, dopo aver superato per 1-0 il Ponte a Cappiano (Prima Categoria) nell'amichevole di sabato, colleziona un altro successo di misura (2-1) contro una formazione anch'essa militante nel campionato di Prima Categoria, il Calci.

Al "Giuliano Taccola" di Uliveto Terme va in scena una partita combattuta e giocata a viso aperto dalle due squadre, con i padroni di casa che tendono a mantenere il pallino del gioco e e si rendono più volte pericolosi dalle parti del portiere avversario, mentre il Calci, squadra solida e ben messa in campo, attacca per lo più tramite veloci azioni di contropiede.

Al 25' arriva il vantaggio dell'Urbino Taccola con Gulisano, mentre al 55' si attesta il pareggio degli ospiti con un gol di Pagano, in sospetta posizione di fuorigico. A decidere l'incontro, all'85', ci pensa "Prince" Igbineweka (il grande colpo di mercato di quest'estate, di ritorno a Uliveto), autore di un'azione personale conclusa con freddezza a tu per tu col portiere.