Promozione, primo passo falso per l'Urbino Taccola. Ad Uliveto passa 1-0 il Sant'Andrea

Si ferma la corsa dell'Urbino Taccola, che perde di misura contro il Sant'Andrea nel match valevole per la quarta giornata del campionato di Promozione girone C. Gli uomini di Ficini partono bene in avvio di gara e dopo appena 1' di gioco Nardi coglie il palo della porta di Temperani con un tiro da fuori. Si susseguono azioni interessanti da una parte e dall'altra, in particolare ancora Nardi ha la ghiotta opportunità di sbloccare il punteggio a favore degli ulivetesi ma da posizione ravvicinata calcia fuori. Nell'unica vera occasione nitida costruita nel corso dell'intera partita, il Sant'Andrea passa in vantaggio: minuto 43, corner di Tamalio, uscita in ritardo di Guidetti e Pizzuto insacca.

Nella ripresa il vento soffia forte ad Uliveto Terme e ad essere penalizzati sono proprio i padroni di casa, che giocano controvento e riescono con fatica ad esprimersi come vorrebbero. L'Urbino Taccola si fa vedere con una certa pericolosità in un paio di occasioni dalle parti di Temperani, in un caso colpendo la traversa, ma non è giornata e così un guardingo Sant'Andrea esce con tre punti pesantissimi dalla contesa.

Urbino Taccola - S. Andrea, il tabellino della partita

Urbino Taccola - S. Andrea 0-1

URBINO TACCOLA: Guidetti, Pasquini, Ghelardoni, Cecchi, Laniyonu, Anichini, Lazzerini, Dembele, Igbineweka, Nardi, Principe. A disp.: Collavoli, Taglioli, Collecchi, Franchi, Coulibaly, Gelli, Gulisano, Toni, Frassi. All.: Ficini.

S.ANDREA: Temperani, Pizzuto, Demasi, Biagiotti, Consonni, Grotti, Brasini, Tamalio, Sarno, Caminero, Prati. A disp.: Cogno, Camerlengo, Toninelli, Angeli, Lelli, Chiodo, De Michele, Filippi. All.: Cinelli.

Arbitro: Breschi di Prato

Rete: 43' Pizzuto