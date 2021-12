Come riutilizzare il biglietto di Pisa-Frosinone: il vademecum della società

Arriva direttamente dalla società nerazzurra il vademecum su come riutilizzare o farsi rimborsare il tagliando già acquistato per la sfida tra Pisa e Frosinone. Originariamente programmata nella serata di Santo Stefano, il match è stato poi posticipato a domenica 15 gennaio. Erano stati venduti diversi tagliandi in tutti i settori dell'Arena Garibaldi, e il club così ha deciso di venire incontro ai tifosi spiegando con una serie di FAQ dettagliate le varie possibilità in loro possesso.

- Ho acquistato un biglietto in modalità on-Line: che devo fare?

Non c’è bisogno di fare nulla. Tutti i biglietti acquistati con questa modalità saranno automaticamente rimborsati dal circuito di biglietteria Ticketone che sta già provvedendo ad evadere tutte le relative pratiche.

- Ho acquistato un biglietto in modalità on-Line e voglio assistere a Pisa-Frosinone del prossimo 15 gennaio 2022: che devo fare?

Dopo aver verificato il buon esito del rimborso, di cui sopra, si dovrà procedere ad acquistare un nuovo tagliando.

- Ho acquistato un biglietto direttamente ad un punto vendita ufficiale e voglio essere rimborsato: che devo fare?

E’ necessario recarsi nello stesso punto vendita dove si è effettuato l’acquisto del biglietto per ottenere il relativo rimborso. Per chi lo avesse acquistato al Solo Pisa (via Piave), l’invito è quello di rivolgersi al Pisa Store di via Luigi Bianchi.

Attenzione però: in alcun modo il biglietto acquistato potrà valere come titolo di ingresso in quanto l’evento precedente (Pisa-Frosinone del 26 dicembre) è stato annullato.

- Quali sono i termini entro cui posso ottenere il mio rimborso?

L’operazione sopra descritta sarà possibile fino a lunedì 10 gennaio (compreso): oltre questo termine non sarà più possibile ottenere il rimborso per la partita in oggetto

- Ho acquistato un biglietto direttamente ad un punto vendita ufficiale e voglio convertirlo in un titolo valido per la gara Pisa-Frosinone del prossimo 15 gennaio 2022: che devo fare?

E’ necessario attendere l’apertura della prevendita relativa alla gara in oggetto e recarsi nello stesso punto vendita dove si è effettuato l’acquisto del biglietto per farlo convertire in un nuovo titolo di ingresso. Attenzione: si potrà ottenere un biglietto identico (posto e settore) a quello originariamente acquistato.

- Quali sono i termini entro cui posso convertire il mio biglietto in uno valido per Pisa-Frosinone del 15 gennaio 2022?

L’operazione sopra descritta sarà possibile solo ed esclusivamente durante il periodo di vendita in prelazione dei biglietti per Pisa-Frosinone del 15 gennaio 2022. Oltre questo termine non si potrà più convertire il proprio biglietto e, come spiegato precedentemente, non si potrà più ottenere il rimborso dello stesso. Termini e modalità della prevendita e, ovviamente, della prelazione relativi alla gara Pisa-Frosinone del 15 gennaio 2022 saranno ufficializzati dalla Società nei prossimi giorni con un apposito comunicato.

Di seguito gli orari dei Pisa Store:

- Pisa Store (via Oberdan 22 - Borgo Largo)

Giovedì 30 dicembre 2021. 9.30-13.30/15.30-19.30

Venerdì 31 dicembre 2021. 9.30-13.30

Sabato 1 gennaio 2022. Chiuso

Domenica 2 gennaio 2022. Chiuso

Lunedì 3 gennaio 2022. 15.30-19.30

Martedì 4 gennaio 2022. 9.30-13.30/15.30-19.30

Mercoledì 5 gennaio 2022. 9.30-13.30/15.30-19.30

Giovedì 6 gennaio 2022. Chiuso

Venerdì 7 gennaio 2022. 9.30-13.30/15.30-19.30

Sabato 8 gennaio 2022. 9.30-13.30/15.30-19.30

Domenica 9 gennaio 2022. Chiuso

- Pisa Store (via Luigi Bianchi)

Giovedì 30 dicembre 2021. 10-12/16-19

Venerdì 31 dicembre 2021. Chiuso

Sabato 1 gennaio 2022. Chiuso

Domenica 2 gennaio 2022. Chiuso

Lunedì 3 gennaio 2022. Chiuso

Martedì 4 gennaio 2022. 10-12/16-19

Mercoledì 5 gennaio 2022. 10-12/16-19

Giovedì 6 gennaio 2022. 10-12/16-19

Venerdì 7 gennaio 2022. 10-12/16-19

Sabato 8 gennaio 2022. Chiuso

Domenica 9 gennaio 2022. Chiuso

- Tifo Pisa (Fornacette)

Giovedì 30 dicembre 2021. 10-12.30/15-19

Venerdì 31 dicembre 2021. 10-12.30/15-19

Sabato 1 gennaio 2022. Chiuso

Domenica 2 gennaio 2022. Chiuso

Lunedì 3 gennaio 2022. 10-12.30/15-19

Martedì 4 gennaio 2022. 10-12.30/15-19

Mercoledì 5 gennaio 2022. 10-12.30/15-19

Giovedì 6 gennaio 2022. 10-12.30/15-19

Venerdì 7 gennaio 2022. 10-12.30/15-19

Sabato 8 gennaio 2022. 10-12.30/15-19

Domenica 9 gennaio 2022. Chiuso