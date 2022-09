Venezia-Pisa: le probabili formazioni | Maran: "Abbiamo il dovere di porre rimedio agli errori commesi"

Non ci sono dubbi: bisogna vincere, lottando centimetro su centimetro e pallone su pallone. Lo ha gridato a gran voce l'Arena Garibaldi al termine della terza sconfitta consecutiva la scorsa settimana, e lo sanno Rolando Maran, i suoi giocatori e l'intera società. La classifica dopo le prime cinque giornate di campionato presenta la miseria di un solo punto e le prestazioni hanno provocato un'ondata di ansia e timori all'interno di tutta la piazza. La Serie B non aspetta nessuno e c'è l'assoluta necessità di iniziare a racimolare punti e risultati pesanti. Sabato 17 settembre lo Sporting Club farà visita al Venezia (ore 14), un'altra formazione in preda a una serie di problematiche molto grandi. E' l'occasione ideale per sbloccarsi e centrare la prima vittoria stagionale.

"Superiamo le fragilità"

"La classifica in questo momento deve essere uno stimolo, non un freno" afferma con convinzione Rolando Maran. "Abbiamo un solo punto perché, tra episodi negativi, decisioni arbitrali ed errori commessi, ce lo meritiamo - prosegue il tecnico nerazzurro - dobbiamo sbloccarci mentalmente. Come? Lottando su tutti i palloni, senza arretrare di un centimetro. La scintilla può arrivare da un episodio positivo: se fino a oggi non lo abbiamo avuto, è perché ci siamo spaventati e siamo andati in affano di fronte alle prime difficoltà e ci siamo scoraggiati. E' vero che concediamo poco agli avversari: le statistiche globali del campionato dicono questo. Ma i numeri dicono anche che siamo la peggior difesa: significa che subiamo più del dovuto, anche perché non creiamo le giuste difficoltà agli avversari".

L'allenatore trentino non ha dubbi sull'impegno dei suoi calciatori: "Il gruppo durante gli allenamenti settimanali spinge al massimo. Tutti noi sappiamo di avere una grossa responsabilità: la maglia pesa, l'attaccamento dei tifosi è eccezionale, la vicinanza della società è encomiabile. Adesso tocca a noi ridare indietro tutta la fiducia sulla base di prestazioni positive e risultati vincenti. Siamo realmente avvelenati e dispiaciuti per il rendimento avuto fino a oggi: dobbiamo invertire la china eliminando, per prima cosa, le fragilità evidenziate nelle scorse settimane". Maran prosegue: "Ho a disposizione un gruppo di uomini molto generoso. Ma questa generosità a volte è un'arma a doppio taglio. Perché in molte occasioni nelle quali siamo andati sotto nel punteggio, per la voglia di recuperare e rimediare ci siamo ritrovati a proporre cose che non rientrano nelle nostre corde".

"La nostra identità non deve mai cambiare a causa degli episodi - aggiunge l'allenatore del Pisa - nelle ultime settimane abbiamo trovato delle certezze in fase difensiva. Sono convinto che siamo sulla strada giusta per trovarle anche nella fase offensiva. Lo vedremo già da Venezia". In laguna mancheranno De Vitis, Caracciolo e Torregrossa. Esteves ha recuperato dal problema muscolare e sarà convocato, anche se il titolare della fascia destra rimarrà Calabresi. In attacco Gliozzi va verso il debutto dal 1', con Masucci che potrebbe essere recuperato in extremis e portato in panchina ("Il suo infortunio è meno grave del previsto. Valuteremo nelle prosisme ore se convocarlo oppure no" rivela Maran). In mezzo al campo tornerà titolare Nagy, con Mastinu che potrebbe essere riproposto per dare qualità e personalità sulla trequarti.

L'arbitro e le curiosità della partita

Dirige Daniele Perenzoni di Rovereto: con lui il Pisa non ha precedenti di campo, ma ne ha uno molto recente e poco felice relativo al Var. Perenzoni infatti era uno dei due addetti alla revisione delle azioni in occasione della sfida con la Reggina di una settimana fa, e quindi protagonista del richiamo al collega Serra in occasione del tocco fortuito e involontario tra Masucci e Camporese che ha portato all'annullamento della rete dell'attaccante nerazzurro.

Il Venezia ha 4 punti in classifica, tutti conquistati lontano dal Penzo dove invece ha rimediato due sconfitte in altrettante gare, segnando appena un gol e subendone 4. Il Pisa però è riuscito a fare ancora peggio, conquistando appena 1 punto in 5 partite e uscendo sempre sconfitto nelle due trasferte disputate.

Si tratta del diciottesimo incrocio ufficiale tra le due formazioni in laguna. Il bilancio complessivo evidenzia 1 vittoria, 8 sconfitte e 8 pareggi. Nell'ultima occasione in Pisa e Venezia si sono sfidate al Penzo, il 4 gennaio 2021 (Serie B), alla rete di Marconi rispose Svoboda per gli arancioneroverdi (1-1 il punteggio finale).

Le probabili formazioni

Venezia (4-3-3): Maenpaa; Candela, Modolo, Ceccaroni, Ullmann; Crnigoj, Fiordilino, Cuisance; Connolly, Novakovich, Johnsen. All. Javorcic

Pisa (4-3-2-1): Nicolas; Calabresi, Rus, Barba, Beruatto; Ionita, Nagy, Marin; Mastinu, Tramoni; Gliozzi. All. Maran