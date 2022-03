Viareggio Cup, troppa Inter per il Pontedera: granata fuori agli ottavi

Si conclude agli ottavi di finale l'avventura del Pontedera nella 72ª Edizione della Viareggio Cup. Al "Comunale" di Porcari i granata vengono travolti (8-0) da un'Inter nettamente superiore e capace di chiudere la pratica già nei primi 45', chiusi sul punteggio di 4-0 grazie alle reti di Stabile, Owusu, Perin e Peretti. Nella ripresa arrotondano Esposito, Ronco e una doppietta di Curatolo. Resta la soddisfazione in casa Pontedera per il cammino svolto; adesso, per la squadra di Muraglia, testa alla gara di andata della semifinale dei playoff di Primavera 4 contro la Juve Stabia, in programma sabato 26 marzo al "Nuovo Marconcini".