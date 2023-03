Giocatori vandali, gravi danni a spogliatoi e tunnel del Pontedera

Porte sfondate, pannelli distrutti e foto storiche del calcio Granata pesantemente danneggiate. Brutti episodi allo stadio "Ettore Mannucci" di Pontedera, al termine della partita, disputata nel pomeriggio odierno, tra la Primavera pontederese e la formazione argentina del Don Torcuato, valevole per la terza giornata della 73ª edizione del Torneo di Viareggio.

Il risultato finale di 1-1 è valso l'eliminazione dal torneo per il club argentino e a fine partita si è scatenata la furia di alcuni suoi giocatori, i quali, come riportato dalla società di casa, hanno gravemente danneggiato gli spogliatoi e il tunnel dello Stadio. Necessario l'intervento delle forze dell'ordine.

L'US Città di Pontedera - si legge nella nota - comunica fin da adesso che perseguirà gli autori del fatto in ogni sede, riservandosi altresì di valutare le eventuali responsabilità dell'organizzazione del torneo. "Il movimento del calcio, la società granata e la città tutta di Pontedera debbono oggi sentirsi danneggiati e oltraggiati da quanto successo - ha commentato il direttore organizzativo Andrea Bargagna. - Non staremo certo a guardare, facendo quello che è in nostro potere per impedire il ripetersi di situazioni simili in futuro".