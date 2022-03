Viareggio Cup, che debutto per il Pontedera! Fermata sullo 0-0 la corazzata Spal

Comincia con un ottimo pareggio il cammino nella 72ª Edizione della Viareggio Cup del Pontedera. Sul terreno amico del "Mannucci" i granata fermano sullo 0-0 la corazzata Spal, seconda in classifica nel campionato Under 18 Serie A/B alle spalle soltanto della Roma e davanti a squadre come Genoa, Fiorentina, Milan, Inter, Atalanta ed Empoli.

Partita prettamente difensiva del Pontedera, che subisce il predominio territoriale degli avversari concedendo però poche occasioni degne di nota. Nel primo tempo da segnalare una traversa colpita dalla Spal su calcio di punizione. Nella ripresa il copione non cambia, ma rispetto ai primi 45' i granata si rendono protagonisti di alcune azioni di contropiede molto interessanti. Su una di queste, a metà secondo tempo, Del Carlo conquista un calcio di rigore, che lui stesso si incarica di calciare facendosi respingere il tiro dal portiere. Ci provano anche Casadidio e Cioffi, mentre dalla parte opposta due interventi prodigiosi di Frangioni sbarrano la porta alla Spal.

Venerdì 18 marzo il Pontedera tornerà in campo per la seconda giornata, di nuovo al "Mannucci", contro l'U.Y.S.S. New York: sarà il primo dei tre impegni in quattro giorni considerando il ritorno dei playoff con l'Aquila Montevarchi sabato 19 e la terza giornata del girone in Viareggio Cup lunedì 21 col Genoa.