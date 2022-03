Viareggio Cup, il Pontedera è già agli ottavi: battuto 2-0 l'UYSS New York

Con 90' di anticipo il Pontedera conquista matematicamente l'accesso agli ottavi di finale della 72ª Edizione della Viareggio Cup. Al "Mannucci" i granata battono 2-0 gli americani dell'UYSS New York, salendo a quota 4 punti al pari del Genoa (4-4 con la Spal), avversario nell'ultima partita della fase a gironi.

Nonostante l'ampio turnover in vista della gara di ritorno dei playoff di campionato in programma domani a Montevarchi, il Pontedera tiene il pallino di gioco del match fin dalle prime battute e costruisce diverse palle gol. Nella prima frazione Guerrucci in almeno un paio di occasioni pecca di concretezza, ma la svolta avviene intorno all'ora di gioco, quando mister Muraglia ricorre ad una tripla sostituzione, inserendo Casadidio, Del Carlo e Ciofi. Dopo pochi istanti dal loro ingresso in campo i tre menzionati confezionano il gol del vantaggio, firmato da Casadidio. Il Pontedera continua a spingere e 10' più tardi raddoppia su calcio di rigore conquistato da Cardellino (altro subentrato) e trasformato da Casadidio. Doppietta per il bomber granata. Il finale è una pura formalità.