Vicenza-Pisa 1-3 | Ancora una vittoria per i nerazzurri

Una partenza di campionato da sogno, che non può che convincere anche i più scettici. Al Romeo Menti di Vicenza i nerazzurri battono i padroni di casa per 3 a 1, in rimonta: Pisa a punteggio pieno dopo 4 giornate di Serie B. Prima frazione di equilibrio, partita spigolosa e ritmi lenti, Touré pareggia di testa il gol di Proia. La marcatura vittoria la trova dalla panchina Birindelli con un tiro dai 20 metri. Chiude nel recupero il tacco volante di Mastinu.

Il tabellino

Vicenza (4-2-3-1): Grandi - Di Pardo, Pasini, Cappelletti, Bruscagin - Ranocchia, Rigoni, Pontisso - Proia - Dalmonte, Meggiorini. A disp.: Pizzignacco, Confente, Ierardi, Brosco, Padella, Calderoni, Zonta, Mancini, Crecco, Giacomelli, Longo, Lanzafame.

Pisa (4-3-2-1): Nicolas - Hermannsson, Caracciolo, Leverbe, Beruatto - Toure, De Vitis, Marin - Gucher, Marsura - Lucca. A disp.: Livieri, Dekic, Quaini, Cisco, Cohen, Nagy, Mastinu, Masucci, Piccinini, Di Quinzio, Sibilli, Birindelli.

Reti: 30' Proia (V), 43' Touré (P), 81' Birindelli (P), 92' Mastinu (P).

Ammoniti: Bruscagin (V), Ranocchia (V), Meggiorini (V), Di Pardo (V), Nicolas (P), Mastinu (P), Giacomelli (V).

Arbitro Davide Massa.