Maxi-squalifiche, lo Zambra non ci sta: "Attendiamo l'esito del ricorso. No allo sciacallaggio da parte di alcune società"

Lo Zambra non ci sta. Circa quattro mesi dopo le maxi-squalifiche per la presunta combine nel calcio giovanile del 15 maggio 2022, il club cascinese ha affidato ad un comunicato ufficiale la propria denuncia per il palesarsi di uno sciacallaggio ai suoi danni da parte di alcune società del territorio, volto a sottrarre iscritti alle sue squadre per la prossima stagione. Lo Zambra, infatti, è ancora in attesa della risposta al ricorso presentato al Collegio di Garanzia del Coni in riferimento ad una vicenda ritenuta «per molti aspetti grottesca».

Zambra, la nota del Consiglio Direttivo: "Situazione inaccettabile"

"La Società ASD Zambra con il presente comunicato vuole, a mezzo del proprio consiglio direttivo, portare a conoscenza dell’opinione pubblica, delle istituzioni e dell’intero movimento calcistico, la inaccettabile situazione in cui la stessa versa. Come a tutti è ben noto, la vicenda, per molti aspetti grottesca, della squalifica perpetrata ai nostri tesserati tra i quali tre ragazzi appena quindicenni per una indimostrata e indimostrabile combine atta a provocare la retrocessione di una società fiorentina è ancora sub judice.

Tralasciando gli aspetti più propriamente giuridici che caratterizzano il percorso processuale lo Zambra riferisce come in data 23/02/2023, in modo del tutto inaspettato e ribaltando quanto già deciso dal giudice di primo grado che si era pronunciato per la più piena delle assoluzioni, la società e i suoi tesserati sono stati condannati a pene severissime, ci sia consentito abnormi, sproporzionate ed ingiuste, dalla Corte d’appello Federale della F.I.G.C., la c.d. CAF, con sede in Roma.

Non ci siamo persi d’animo, vista anche le contraddizioni contenute nelle motivazioni della sentenza impugnata che peraltro presenta un castello accusatorio illogico e carente totalmente sotto il profilo probatorio ed una anomalia nella tempistica del deposito degli atti molto grave per cui, animati comunque da una sempre presente fiducia nei confronti della giustizia sportiva, abbiamo presentato il ricorso nelle forme e nei termini corretti al Collegio di Garanzia del Coni.

Lo stesso organo doveva entro 60 gg fare l’udienza del processo ed emettere il dispositivo, tempo che è abbondantemente già trascorso nonostante l’invio di due PEC di sollecito del nostro avvocato Dott. Luca Ulivi, inoltrate dopo il decorso di tale termine, alle quali non è stata data alcuna risposta.

Purtroppo in questa situazione, mentre società del territorio ci hanno manifestato solidarietà e vicinanza, abbiamo assistito a comportamenti di alcune altre società del territorio dove l’unica preoccupazione è apparsa quella di diffondere false notizie sugli esiti del processo in corso per sottrarre adesioni alle nostre squadre per la prossima stagione. A fronte di tutto ciò, oltre alla dolorosa preoccupazione per la squalifica dei nostri ragazzi e per l’allenatore, ci è praticamente impossibile programmare la stagione, non conoscendo le sorti che ci riserverà il futuro, e siamo impossibilitati a comunicare ai genitori dei nostri atleti gli impegni per il prossimo anno.

Concludiamo questo breve comunicato con un appello alla solidarietà generale lasciando ad ognuno di voi la scelta per individuare il modo più consono per manifestare il proprio sostegno alla nostra odierna denuncia a quella che è e rimane una grave ingiustizia subita. Alle istituzioni chiediamo di rivolgersi nelle sedi competenti per invitare il collegio a procedere con lo svolgimento del processo che a nostro avviso restituirà ai ragazzi quanto fin qui a loro tolto".