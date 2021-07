Il Pisa pesca sul mercato: poker di innesti

Il Pisa mette le marce alte nel calciomercato e ufficializza quattro colpi in entrata, definendo il passaggio in nerazzurro di elementi giovani, ma con discrete esperienze alle spalle. Si tratta del centrocampista tedesco Idrissa Tourè, del terzino mancino Pietro Beruatto, dell'attaccante Nicolò Bruschi e del difensore Christian Sussi. A parte Beruatto, tutti gli altri elementi sono stati acquistati dalla società di via Battisti a titolo definitivo.

Il centrocampista Idrissa Tourè è stato acquistato dalla Juventus e ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2025. Nato in Germania nel 1998 da genitori della Guinea, Tourè è cresciuto calcisticamente nel RB Lipsia (Germania) prima di approdare giovanissimo allo Schalke 04 e poi al Werder Brema (sempre in Germania). Nel 2018 il passaggio alla Juventus e l’esperienza con la formazione bianconera under 23 (59 presenze, 3 gol): nella passata stagione il neo centrocampista nerazzurro ha invece giocato nella Eredivisie (Olanda) collezionando 20 presenze (1 gol) con la maglia del Vitesse.

Anche il terzino mancino Pietro Beruatto proviene dalla Juventus: per lui c'è il prestito fino al 30 giugno 2022 con diritto di riscatto in favore dei nerazzurri. Nato nel 1998, Beruatto è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Juventus e da lì è approdato al professionismo con la maglia del Vicenza (stagione 2017-2018, serie C). Quindi il ritorno in bianconero e i due campionati giocati con la maglia della Juventus Under 23 prima del debutto in cadetteria avvenuto la passata stagione nuovamente a Vicenza: con i veneti il calciatore ha collezionato 26 presenze.

Il difensore Christian Sussi è nato nel 2001 e arriva a Pisa dopo aver collezionato 20 presenze tra i professionisti con la maglia dell'Arezzo, formazione con cui ha disputato gli ultimi due campionati di Serie C. Il calciatore ha sottoscritto un contratto che lo legherà al sodalizio nerazzurro fino al 30 giugno 2024.

Infine è stato ufficializzato anche l'ingresso in squadra di Nicolò Bruschi (1998). L'attaccante ha firmato un accordo con il club nerazzurro fino al 30 giugno 2023. Bruschi si è messo in evidenza nella passata stagione vincendo con il Fiorenzuola il campionato di Serie D ma soprattutto contribuendo al successo con 30 reti realizzate. Cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Parma e Sassuolo, il neo nerazzurro ha avuto esperienze importanti tra i professionisti anche con le maglie di Santarcangelo, Cuneo, Arezzo e Gozzano.

Fonte foto: Ufficio stampa Pisa Sporting Club