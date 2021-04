Serie B, date e orari ufficiali del finale di stagione: Pisa sempre in campo alle 14

Andrea Beghetto in azione - Foto RFotogiornalismo

La parte finale del campionato di Serie B prende corpo definitivamente. La Lega B infatti ha ufficializzato date e orari dei turni rimanenti: il rush finale parte sabato 1 maggio con la 35° giornata e finisce lunedì 10 maggio con la 38° giornata. Ancora una volta i nerazzurri sono attesi da quattro gare in appena dieci giorni, che salgono a cinque in due settimane considerando anche il recupero del 30° turno che si giocherà sabato 24 aprile in casa del Pordenone (ore 16).

Gucher e compagni, recupero compreso, sono quindi attesi da tre gare esterne e due sul prato dell'Arena Garibaldi. Ecco il programma completo: