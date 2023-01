Campionati Nazionali Universitari 2023: ecco come candidarsi per il team gialloblu

Sport interessati. Pallacanestro Maschile, Pallavolo Maschile e Femminile, Calcio a 5 Maschile, Sci Alpino, Atletica Leggera. Pugilato, Scherma, Karate, Taekwondo, Judo, Tiro a Segno, Tennis, Tennis Tavolo, Tiro a Volo, Canottaggio.

Opzionali: Beach Volley, Calcio a 5 Femminile, Mountain Bike, ciclismo su strada, pallacanestro femminile, scacchi, tiro con l'arco, calcio balilla, tiro alla fune indoor o tiro alla fine outdoor.

Date e prime sfide. Nel frattempo sono state rese note le prime date. L'avventura del Volley Maschile ai CNU prenderà il via il 28 febbraio dove nel primo turno il Cus Pisa affronterà in casa il Cus Torino. In caso di vittoria la sfida al Cus Genova il 28 marzo, in caso di sconfitta trasferta in Liguria anticipata al 14 marzo. Il Volley femminile del Cherubino invece entrerà in scena al secondo turno il 21 marzo sempre con Cus Torino: in caso di vittoria il 18 aprile trasferta a Modena Reggio Emilia, in caso di sconfitta trasferta in Emilia anticipata al 4 Aprile. L'avventura del Calcio a 5 Maschile inizierà con la sfida in casa al Cus Parma, return-match in Emilia il 28 Marzo. La vincente di questa sfida affronterà sempre nel doppio confronto la vincente del girone 16 tra Cus Macerata e Cus Ferrara per entrare nella fase finale delle migliori otto squadre universitarie d'Italia. Sarà posticipata al secondo turno la partenza del Cus Pisa Basket che affronterà il 17 aprile in casa la vincente del girone C tra Cus Camerino e Cus Perugia. Il doppio confronto è in programma l'8 Maggio.

"Anche quest'anno ci apprestiamo a vivere i Campionati Nazionali Universitari che vedranno la sua fase finale dal 17 al 25 giugno a Camerino. Da tempo i nostri responsabili di sezione sono già al lavoro e credo che anche quest'anno i nostri atleti si faranno valere come hanno fatto lo scorso anno a Cassino. I CNU sono importanti per noi e per i nostri atleti e sono motivo per confrontarci a vicenda anche sui vari aspetti. Ne approfitto per fare un in bocca a lupo a tutti i dirigenti e i partecipanti alla manifestazione" afferma il professor Stefano Pagliara, presidente del Cus Pisa.