Campionati Nazionali Universitari 2023: arrivano le fasi finali per il Cus Pisa

Entrano nel vivo i Campionati Nazionali Universitari 2023. Sarà una settimana importante per le squadre targate Cus Pisa alla ricerca della qualificazione alle fasi finali che si svolgeranno a Camerino nell’ultima settimana di giugno.

Pallacanestro. Si comincia lunedì 17 aprile alle ore 13.45 al PalaCus di Via Chiarugi quando il Cus Pisa affronterà il Camerino nella gara 1. Coach Cristiano Forti avrà a disposizione Cosci, Giannelli, Quarta, Carpitelli, Spagnolli, Ense, Paoli M., Paoli F., Ferretti, Fiore, Artioli e Berti. Sarà una sfida non facile vista la caratura dell’avversario, che affronterà il return match tra le mura amiche l’8 Maggio prossimo.

Volley. Dopo l’ottima partenza con la vittoria (3-1) su Cus Torino, le ragazze di Bedini e del selezionatore Masoni, affrontano in trasferta nella gara decisiva del girone Cus Modena Reggio Emilia martedì 18 Aprile alle ore 13 al PalaCus di Via Campi a Modena. Ecco le ragazze a disposizione di Coach Bedini e del selezionatore Masoni: Arcidiacono, Bartolomei, Braccia, Della Croce, Della Vedova, Godino, Gorgoroni, Labardi, Mastroianni, Messina, Tocchini, Vaccaro.

Calcio a 5. Dopo il bel successo su Parma al PalaDelBono (5-4) ottenuta in rimonta ed in inferiorità numerica la selezione di calcio a 5 del Cus Pisa guidata da Mario Piludu affronta martedì 18 aprile alle ore 13 il Cus Macerata nella gara 1 al PalaSport San Liberato di Montecassiano, return match il 2 Maggio a Pisa al PalaGeodetica. I ragazzi di Piludu dovranno affrontare la gara di andata con gli uomini contati e parecchie defezioni: non ci saranno per squalifica Spalti, Giannini e Taglioli e Costamagna infortunato, oltre all'indisponibile Vicari.