Campionati regionali toscani di canoa: 12 titoli per la Canottieri Arno

Nel primo weekend di luglio si è svolta l’ultima tappa del calendario regionale toscano di canoa velocità: i campionati regionali toscani sulle distanze dei 1000 e dei 500 metri, svoltisi a Torre del Lago, dove la Canottieri Arno si è distinta su entrambe le distanze dimostrando un’ottima preparazione e una grande adattabilità ad un lago complicato come quello di Massaciuccoli.

Nel pomeriggio di sabato 1 luglio iniziano ufficialmente le gare con la distanza dei 1000 mt dove i rossocrociati iniziano subito bene con un argento nel K4 Ragazzi Maschile composto da Tommaso Burchi, Aurelio Salvadori, Francesco Campus e Davide Giari. A seguire Giovanna Andreotti si laurea campionessa regionale nel K1 Junior e, nella stessa gara, Nicole Grassi registra il 7 tempo. Subito dopo anche Niccolò Ricardi e Enrico Beghini ottengono l’alloro massimo nel K2 Senior mentre, nel K1 femminile della medesima categoria, Sara Manca arriva in terza posizione.

Nel K2 Ragazzi Filippo Gazzotti e Alessandro Doveri portano un’altra medaglia alla società pisana arrivando terzi davanti ai compagni di squadra Campus-Salvadori e Burchi-Giari, autori comunque di una buona prestazione, e subito dopo arriva il terzo titolo regionale della giornata nel K2 Senior composto da Giovanna Andreotti e Elisabetta Faiola. Successivamente Juan Brenes sale sul secondo gradino del podio nel K1 Master A. Le gioie, però, non finiscono qui per la società dato che Matthew Maglia porta il 4° titolo della giornata alla nel K1 Junior e nella categoria Master A arriva il successo di Manca nel K1 femminile e l'argento di Brenes-Silvestri nel K2 maschile. Nel K2 Junior Andreotti e Grassi registrano il secondo tempo e nel K1 Senior Beghini si laurea campione regionale.

A concludere la distanza dei 1000 ci sono il K1 Ragazzi, dove Doveri e Campus arrivano rispettivamente quarto e ottavo, il K4 senior, dove l’equipaggio composto da Donatelli-Maglia-Pigatto-Ricardi ha ottienuto un altro titolo regionale per la società, ed infine il K1 Ragazze dove Nicole Grassi si classifica nona.

Oltre ai campionati regionali, per le categorie del Cas si è svolta l’ultima prova regionale dell’anno sulle distanze dei 2000 e dei 200 metri. Sui 2000 Alessandro Fagiolini ottiene un buonissimo terzo posto in una gara complicata nel K1-4.20 Allievi B mentre Anna Presciuttini sale sul secondo gradino del podio nella medesima categoria ma al femminile, concludendo, così, positivamente la prima giornata di gare.

La giornata di domenica si apre con i 200 metri del corso Cas dove Presciuttini registra il secondo tempo in K1 mentre la combattiva Elena Baldacci ottiene l’oro nel K1 Allievi A femminile.

A seguire si conclude il Campionato Regionale con la distanza dei 500 metri dove i rossocrociati spiccano ancora una volta: argento per il K4 Ragazzi Burchi-Salvadori-Campus-Giari e stesso risultato per Andreotti nel K1 Junior che, poco più tardi, si laurea campionessa regionale nel K1 Senior. Nel K2 Ragazzi, invece, l’equipaggio Doveri-Gazzotti sale sul gradino più basso del podio, seguiti dai compagni di squadra Burchi-Giari e Campus-Salvadori mentre, nella categoria Master A, Brenes si classifica secondo nel K1 e primo nel K2 con Silvestri. Nella categoria Junior arriva un altro argento per il K2 Grassi- Andreotti che riescono a riconfermarsi, come il K4 Senior Donatelli-Vannini-Pigatto-Maglia: altra prima posizione dopo un’ottima prestazione. A seguire va in scena il K1 Ragazzi dove, al termine di una gara molto combattuta, Campus si classifica quinto seguito di pochi secondi dai compagni Gazzotti e Doveri, da segnalare anche la prova di Salvadori e Giari, arrivati rispettivamente ottavo e nono. A chiudere in bellezza il weekend di gare per la società pisana ci sono i risultati di Vannini e Maglia: entrambi primi rispettivamente nel K1 Senior e nel K1 Junior.

La Canottieri termina dunque questo weekend con 12 titoli regionali conquistati! Soddisfatti delle prestazioni degli atleti gli allenatori Giacomo e Riccardo Marazzato ed Eleonora Pecunioso, che ora pensano ai prossimi impegni della società: Il Campionato Italiano di Società a Ledro e il Campionato Italiano a Castel Gandolfo. Un ringraziamento speciale al main sponsor Forti Holding e agli sponsor 50Canale, Autopratiche Castellani, Cortesi Impianti, Devitalia, Possenti Impianti e Tailorsan per il loro supporto.