Campionato gold di spada cadetti e giovani

Domenica 14 aprile si sono svolti a Calcinaia i campionati regionali di scherma, specialità spada, categorie cadetti e giovani. A questa gara hanno partecipato più di 60 atleti. Per il circolo scherma Navacchio hanno partecipato per la parte maschile, Paolo Barellini, Da Da Nardini, Giorgio Fadda e Davide Carresi supportati dal maestro Matteo Tagliariol. Tutti gli atleti hanno superato la fase a gironi e i primi due turni di dirette-eliminatorie. Barellini e Carresi si sono piazzati nei primi 16 posti mentre ai quarti di finale vi è stato il derby tra Fadda e Nardini, risoltosi a favore di quest'ultimo. Nardini ha così conquistato il terzo posto della categoria giovani, avendo perso la semifinale con Bove Giulio (schermidore della Pistoia scherma vincitore poi della categoria giovani). Le soddisfazioni per Nardini non si sono fermate qui dato che ha poi vinto la finale per la categoria cadetti. L'atleta della scherma Navacchio, ha così conquistato altre due coppe messe in palio dal comune di Calcinaia, sempre sensibile a tutto il mondo dello sport, come miglior giovane e migliore cadetto dei comuni della Valdera. Nel pomeriggio si sono disputate le stesse gare al femminile e anche in questo caso, le atlete Gulino Francesca e Polini Matilde, rappresentanti del circolo scherma Navacchio, hanno ottenuto ottimi piazzamenti. Gulino è salita sul podio per la categoria giovani, mentre Polini è arrivata ai piedi del podio nella categoria cadetti, vincendo entrambe rispettivamente la coppa di miglior giovane e migliore cadetta dei comuni della Valdera. Nella stessa giornata si è svolto anche il Campionato regionale non vedenti e anche qui il circolo scherma Navacchio ha ottenuto ottimi risultati con oro per Roberto Realdini, argento per Simonetta Pizzuti e bronzo per Andrea Pesaresi. Queste gare inoltre erano valide per la qualificazione ai campionati nazionali gold che si terranno in maggio a Riccione.