Al Circuito Santa Barbara di San Miniato è di scena il Campionato italiano di motocross

Il motocross italiano sta per vivere un weekend emozionante e adrenalinico mentre il circuito internazionale del Comune di San Miniato, noto come il circuito Santa Barbara, si prepara ad ospitare una delle gare più prestigiose della stagione. Sabato 9 e domenica 10 settembre vedremo sfidarsi alcuni dei migliori talenti del motocross italiano nella quinta tappa del Campionato Italiano Motocross Prestige MX1 MX2. Inoltre, la terza prova del Trofeo Nazionale Rookies Cup 125 Under 17 Junior garantirà spettacolo e adrenalina a profusione. Questo evento rappresenta una pietra miliare nel panorama delle corse off-road nazionali ed è organizzato dal Moto Club Pellicorse, in collaborazione con il promoter FX Action.



Il Campionato Italiano Motocross Prestige MX1 e MX2 è una delle sfide più ambite nel mondo del motocross nazionale. I piloti si sfideranno su un tracciato impegnativo, mettendo in mostra abilità, coraggio e determinazione. La competizione sarà infuocata, poiché i piloti daranno il massimo per conquistare punti cruciali per la classifica generale del campionato.



In parallelo, il Trofeo Nazionale Rookies Cup 125 Under 17 Junior offrirà l'opportunità ai giovani talenti di emergere e dimostrare il proprio valore. Questa categoria rappresenta il futuro del motocross italiano e promette spettacolo con giovani piloti che si sfideranno senza pietà per ottenere il titolo di campione.



L'entusiasmo per questa gara è palpabile, con piloti provenienti da ogni angolo d'Italia pronti a mettersi alla prova su questo circuito scenografico che solo pochi mesi fa ha ospitato la spettacolare sfida premondiale offerta dagli Internazionali d’Italia. Il circuito Santa Barbara offre una serie di sfide uniche sui 1.900 metri di saliscendi, tra cui curve tecniche, salti spettacolari e terreni variabili, che metteranno alla prova le abilità di tutti i circa 160 partecipanti.



L'organizzazione dell'evento si impegna a garantire la massima sicurezza per piloti e spettatori, con regolamenti rigorosi in materia di equipaggiamento protettivo e misure di sicurezza sul circuito.



Il programma della manifestazione prevede per sabato 9 settembre, la sequenza delle prove ufficiali dalle ore 10:55 mentre le qualifiche, che definiranno lo schieramento al cancello di partenza delle varie classi, dalle ore 14:00.

Domenica 10 settembre, dopo i warm-up che scatteranno dalle 8:20, si disputeranno tutte le gare finali a partire dalle 14:50 che attribuiranno i punti per le corse ai rispettivi campionati tricolori.



Prezzi dei biglietti di ingresso, in vendita presso i botteghini del circuito sanminiatese:



- sabato 9 settembre biglietto unico € 5- domenica 10 settembre € 20 Intero e € 15 ridotto FMI