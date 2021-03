Forcoli, con il Campionato nazionale di pattinaggio artistico a rotelle torna a vincere lo sport

Sabato 27 e domenica 28 marzo, negli impianti sportivi della Nuova Primavera di Forcoli, si è svolta la Fase 1 del Campionato Nazionale Uisp Formula Uga di pattinaggio artistico a rotelle. Un momento di confronto importante per gli atleti agonisti di questa disciplina individuale che, a causa della situazione pandemica dovuta al Coronavirus, era da oltre un anno che non prendevano parte a competizioni sportive. Seppur in assenza di pubblico (l'intera competizione si è svolta a porte chiuse) e con la concentrazione degli organizzatori e dello staff della Nuova Primavera che si districava tra le performances in pista e l'attenzione al rispetto delle norme anti-Covid, gli atleti hanno avuto modo di dare il massimo e di regalarsi e regalare forti emozioni.

La Nuova Primavera Pattinaggio ASD si è impegnata fin da subito affinché questa importante manifestazione potesse aver luogo, mettendo a disposizione gli impianti ma soprattutto l’impegno dei propri dirigenti e volontari, che hanno dovuto mettere in moto e gestire una macchina organizzativa molto impegnativa a seguito delle misure anti contagio da rispettare. Vanessa Fiore, allenatrice federale e Direttore Tecnico Sportivo della Nuova Primavera Pattinaggio, ha voluto e creduto in maniera particolare in questo progetto: "Era troppo importante dare ai ragazzi almeno una possibilità di mettersi in gioco: è soltanto in gara che un’atleta prende veramente coscienza del risultato del lavoro fatto in allenamento ed è soltanto gareggiando e confrontandosi con altri atleti che arrivano gli stimoli per migliorarsi sempre di più. Il momento è estremamente difficile e delicato dal punto di vista della sicurezza sanitaria, tuttavia, con la volontà, le giuste attenzioni ed una buona organizzazione, è possibile non far morire lo sport. Ringrazio per il sostegno e la collaborazione il nostro presidente Roberto Fiore, il Comune di Palaia, i dirigenti e tutti i soci volontari, la Uisp di Pisa e la Misericordia di Forcoli".

Ben dodici gli atleti della Nuova Primavera Pattinaggio A.S.D. che hanno preso parte a questa competizione ottenendo ottimi risultati: Gaia Bitozzi (2° class.), Elisa Meini (2° class.), Aurora Paganelli (3° class.), Anna Bruno (6° class.), Clara Bellagotti (5° class.), Ludovica Mazzaglia (10° class.), Erica Sammuri (6° class.), Alice Cantoni (7° class.), Miriam Coscia (9° class.), Ilenia Centrella (12° class.), Giada Rizzo (13° class.), Emma Ferretti (15° class.).