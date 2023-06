Canottaggio: sulle acque dell'Arno a Pisa il Campionato Regionale Toscano

Tutto pronto alla Canottieri Arno ASD per ospitare la gara regionale aperta valida per il Campionato Regionale Toscano metri 200 (Ragazzi/Junior/Senior/Master/Paracanoa) e come prova regionale CanoaGiovani metri 2.000 e 200 (Allievi/Cadetti). Le gare dei 200 mt si svolgeranno nel pomeriggio di sabato 10 giugno dalle ore 16.00 nel tratto di fiume Arno antistante la Cittadella e gli Arsenali Medicei. Le gare dei 2.000 mt, invece, avranno luogo nel tardo pomeriggio di sabato lungo il percorso che porterà gli atleti più giovani a pagaiare fino a Ponte di Mezzo per poi ridiscendere il fiume Arno fino al Ponte della Cittadella.

“Siamo molto contenti di ospitare il Campionato Regionale Toscano metri 200 anche quest’anno - commenta Carlo Donatelli, responsabile del comitato organizzatore - la manifestazione che organizziamo consente ad atleti e atlete di tutte le età di pagaiare all’interno di una cornice cittadina invidiabile che li vedrà gareggiare tra alcuni dei nostri più bei monumenti quali gli Arsenali Medicei, la Chiesa di Santa Maria della Spina e la Cittadella, solo per citarne alcuni. Organizzare una manifestazione come questa è un onore per la Canottieri Arno ASD e richiede uno sforzo organizzativo non da poco e che non sarebbe possibile senza i volontari che ci danno una mano e che ringraziamo profondamente”.

Al vincitore della gara K1 200 mt della categoria ragazzi M verrà assegnato il Trofeo Gianluca Mannari intitolato al campione pisano Gianluca Mannari. Il trofeo verrà consegnato dalla figlia Francesca Mannari.

Le gare sono aperte al pubblico e possono essere facilmente seguite dai lungarni e dai ponti che si affacciano sul fiume Arno. La manifestazione, inoltre, viene svolta con il patrocinio del Comune di Pisa e all’interno del calendario degli eventi del Giugno Pisano.