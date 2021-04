San Miniato: si riaccendono i motori al crossdromo Santa Barbara

È iniziato il conto alla rovescia per la partenza della stagione 2021 del motocross toscano che accende i motori questo weekend con la prova di apertura stagionale, che si avvia con grande attesa dopo la pausa invernale tormentata anche dall'emergenza sanitaria. E, a proposito della pandemia, sarà necessario osservare e rispettare le norme in merito a distanziamenti, mascherine ed igiene: saranno tassativi in tutti i settori del circuito, così anche per le premiazioni sul podio con coppe o medaglie che dovranno essere poste su un tavolo e prese direttamente dai premiati, ai quali naturalmente mancherà anche il consueto mazzo di fiori con bacio delle miss.

Le gare della manifestazione sanminatese si disputeranno tutte a porte chiuse, con la capienza del paddock contingentata per garantire i necessari distanziamenti. L’ingresso sarà consentito esclusivamente ai piloti, meccanici, dirigenti, staff tecnico e sanitario e personale della FMI.

Grazie al nutrito gruppo di piloti, il Moto Club Pellicorse oltre a rivestire il ruolo di organizzatore vanta anche una larga rappresentativa di piloti che si sfideranno in casa con i migliori riders toscani e umbri.

Il parterre dei piloti al via è di tutto rispetto, con diverse gare in un solo giorno ad assegnare un ricco bagaglio di punti in ottica campionato. Le categorie in programma sono Minicross, 125 Junior/Senior, MX1-MX2 Expert / Rider / Veteran / Challenge e Primi Passi. Tolta la categoria Elite e Fast per concomitanza Camp. Italiano Prestige. I motori si accenderanno alle 8,10 con le prove libere, poi alle 11,00 circa la prima di una lunga serie di finali che animeranno l’attesa manifestazione crossistica interregionale aperta alle sole regioni di Toscana ed Umbria.

Molta attesa circonda la prova degli alfieri locali del Moto Club Pellicorse, con Dario Bacci, Pierluigi Bandini, Gabriele Barbieri, David e Francesco Bartalucci, Cosimo Bellocci, Marco Bertini, Federico Biagi, Ettore Guido Biancalani, Luca Bittarelli, Mattia Cambi, Gabriele Capozzi, Alberto Casaglia, Federico Casini, Andrea Cristofani, Antonio D'Apollo, Matteo De Paola, Giacomo Fabiani, Zeno Fasanella, Lorenzo Fiaschi, Gianni Frullini, Leonardo Gabbrielli, Valentino Gaetano, Francesco Galli, Gabriele Giannini, Gregorio Gori, Paolo Grossi, Cristiano e Tommaso Lambardi, Lapo Lena, Michael Lucca, Maurizio Lucchesi, Samuele Mecchi, Andrea Mezzedimi, Jean Leon Mondaini Andreini Lawley, Filippo Morelli, Fabrizio Naldi, Fabrizio Orsi, Daniele Paoletti, Alessandro Pieroni, Marco Pioli, Francesco Ranieri, Chiara Rinaldi, Neri Mattia Riva, Matteo Romano, Pietro Salvadorini, Pietro Salvini, Tiziano Scordo, Sebastian Tamagnini,

La manifestazione è patrocinata dal Comune di San Miniato e può contare sul supporto di aziende del territorio, come Morellino Lavorazione Pelli, Tonilab 25 Srl, Ironing2 Srl, Giuseppe Rofi Rappresentanze Idrauliche, Ufo Plast.