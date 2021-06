Canoa- campionato toscano 200mt Pisa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Domenica prossima 13 giugno si svolgerà sullo specchio d'acqua cittadino il Campionato Toscano di CANOA sulla distanza sprint dei 200mt.

Dopo questo sciagurato periodo, la Canottieri Arno ASD vuole dare il segno della ripartenza proprio dallo sport e proprio dal cuore della nostra città.

Le categorie agonistiche delle Società toscane si affronteranno sullo specchio d'acqua tra il Ponte della Cittadella ed il Ponte Solferino nei 200mt. mentre le categorie più giovani competeranno anche sulla distanza dei 2000mt. con giro di boa nei pressi del Ponte di Mezzo.

E' stato fatto un grande sforzo organizzativo per riuscire a rispettare tutte le restrizioni legate ai protocolli covid e grazie alle concessioni date da uffici ed enti comunali competenti e all'aiuto dei volontari amanti di questo sport, siamo arrivati a pochi giorno dall'evento.

In questa occasione verrà messo in palio anche il Trofeo Gianluca Mannari, noto campione canoista pisano del passato, per il vincitore della categoria K1 Ragazzi.

La gara ha ricevuto il Patrocinio del Comune di Pisa.

La presenza ufficiale del pubblico non è contemplata dei protocolli, ma lo scenario dei Lungarni potrà offrire la possibilità di poter ammirare le gare dei nostri canoisti in tutta sicurezza.