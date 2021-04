Canoa: la Canottieri Arno si distingue ai campionati regionali

Dopo la prima prova di selezione per la nazionale dedicata alla canoa velocità tenutasi all’Idroscalo di Milano l’1 e il 2 aprile, in cui Enrico Donatelli (cat. Junior) si classifica nono in finale B sui 1000mt e raggiunge la semifinale sui 500m, nuovo successo per la Canottieri Arno al Campionato Italiano di Fondo (5000m) lo scorso 3 aprile: argento per il pluripremiato K2 Junior di Enrico Donatelli e Matthew Maglia. Buoni i piazzamenti di Leonardo Doveri (cat. Ragazzi), che conclude in sedicesima posizione, ed Enrico Beghini (Senior), tredicesimo. Ma le soddisfazioni per la Arno non si fermano qui.

Domenica scorsa si sono disputati a Stagno (LI) il Campionato Regionale 2000m e la Gara Regionale Canoagiovani 200m e 2000m. Tra i risultati dei giovani canoisti pisani, si annoverano sui 200m il primo posto di Gaia Dettori (Allievi B) e il secondo di Giorgia Dettori (Allievi A); tra i Cadetti A, medaglia d’argento anche per Tommaso Burchi, seguito in terza posizione dal compagno di squadra Francesco Campus e in quinta da Alessandro Doveri. Centra il podio anche il K2 Cadetti A di Davide Baldacci e Aurelio Salvadori. Sempre sulla breve distanza, Baldacci, Campus, Doveri A. e Salvadori prendono parte anche al K1 staffetta 4x, aggiudicandosi l’oro.

Bene anche i piazzamenti in K1 dei Cadetti B della Arno, Lorenzo Magni e Davide Giari, che tagliano il traguardo entrambi in quarta posizione nelle rispettive batterie. Buoni risultati per i piccoli canoisti rossocrociati anche sulla lunga distanza: oro per il K2 Baldacci-Salvadori; seconda medaglia d’argento per Burchi, seguito da Doveri A. che sale in terza posizione; rammarico per Campus che, a causa di una caduta al giro di boa, perde il comando e si vede slittare in sesta posizione ma, con tenacia, riprende e conclude la gara; quinto e sesto posto, rispettivamente, per Magni e Giari.

La gara di domenica si è quindi conclusa con le categorie più avanzate, che si sono confrontate esclusivamente sui 2000m, portando ulteriori soddisfazioni. Secondo posto per il K2 Ragazzi Doveri L.-Maglia. Replica poi l’argento Maglia in K1, mentre Doveri L. taglia il traguardo nono. Arricchisce il palmares di argenti lo Junior Donatelli, che doppia il risultato in K2 Senior col compagno Beghini. Quest’ultimo in K1 Senior conclude ai piedi del podio. Tra i Master A si ricordano gli ori in K1 di Sara Manca e Nicola Silvestri, l’argento di Marco Manca e quello del K2 condotto da Stefano Carlesi e Carlo Donatelli. Prende parte al campionato regionale anche Stefano Madrigali (Master G) che non riesce purtroppo a completare la distanza prevista. Soddisfatti dei risultati degli atleti pisani gli allenatori Giacomo Marazzato, Riccardo Marazzato ed Eleonora Pecunioso.