Canoa pisana, anche i Master non scherzano

Sabato 5 e domenica 6 settembre all'Idroscalo di Milano si sono disputati i Campionati Italiani Fondo e Velocità Master di canoa. Appuntamento al quale la Canottieri Arno non poteva mancare: Eleonora Ghetti (Master A), Stefano Carlesi (Master A) e Stefano Madrigali (Master G) sono scesi in acqua con i loro K1 per mettersi alla prova e tentare di conquistare il titolo italiano sulle distanze olimpiche (1000, 500 e 200 metri) e sul fondo (5000 metri). Notevole la prestazione di Madrigali sui 1000 metri: dopo una gara combattuta fino all'ultimo secondo e un lungo testa a testa, a spuntarla per solo una punta è, purtroppo, un avversario. Centra così il podio il canoista pisano, nonché vice campione italiano. Madrigali conquista poi il quarto posto sui 500 metri e sul fondo dopo una gara favolosa. Un po' di amarezza rimane invece per i 1000 metri di Carlesi che, nonostante l'ottimo tempo registrato, si è trovato contro atleti di alto livello: quinta posizione per lui. Successivamente, replica il risultato anche sui 200 metri. Nei 500 metri Carlesi riesce ad arrivare ai piedi del podio, doppiando infine il quarto piazzamento pure sul fondo, riscontrando non poche difficoltà dovute all'imbarcazione e dimostrando per questo grande tenacia in un ottima gara. Ottima anche la partenza per la Ghetti sui 200 metri dove taglia il traguardo al secondo posto, a cui si aggiungono altre medaglie: dopo la tripletta di argenti sulle distanze olimpiche, arriva infine per lei l'oro e il titolo di campione italiano sul fondo. Grandi plausi a questi atleti rossocrociati e al loro allenatore, Giacomo Marazzato, che dimostrano un'altra volta che la canoa è uno sport senza età, ma soprattutto che dietro a ogni risultato e ogni conquista c'è sempre un grande impegno, talvolta contornato da sacrifici, da parte di tutti, atleti e tecnici. Ora grande appuntamento questo fine settimana con i Campionati Italiani Assoluti, sempre a Milano, dove saranno impegnati i nostri giovani atleti Donatelli, Doveri, Maglia e Beghini.

