Canoa: pioggia di medaglie per la Canottieri Arno sulle acque di Roffia

Continua il cammino regionale della Canottieri Arno che domenica 19 giugno si è vista impegnata nel penultimo atto della stagione toscana sul Lago di Roffia, nel comune di San Miniato.

La giornata agonistica si apre con i ragazzi del corso CAS dove gli atleti pisani si sono cimentati sulla lunga distanza dei 2000 metri.

Il primo a partire è Andrea Pisaneschi nella categoria K1 Cadetti A dove riesce a piazzarsi alla sesta posizione totale, mentra pochi minuti dopo Filippo Gazzotti ottiene un ottimo primo piazzamento nella categoria K1 Cadetti B in una gara dove ha trovato modo di imporsi fin da subito. Nella categoria K1-4.20 Allievi B Alessandro Fagiolini consegue un bel quinto posto contro atleti più grandi di lui e nella stessa categoria Gaia Dettori porta un terzo piazzamento. A seguire va in scena il K2 Cadetti B che vede arrivare il duo Francesco Campus-Aurelio Salvadori sul gradino più alto del podio seguiti dai compagni Tommaso Burchi e Alessandro Doveri, e poco dopo anche Valentina Cafici ottiene l’oro nella categoria K1 Cadetti A. Successivamente anche Nicole Grassi va a medaglia nel K1 Cadetti B salendo sul terzo posto. A chiudere i risultati sulla lunga distanza è il K2 Allievi B Anna Presciuttini e Giorgia Dettori che conquistano un ottima prima posizione.

I successi continuano anche sulla corta distanza dei 200 metri per i piccoli atleti dove Pisaneschi (Cadetti A) e Grassi (Cadette B) ottengono due ottimi bronzi nel K1 delle loro rispettive categorie e la combattiva Elena Baldacci (Allieve A) consegue un importante secondo posto a pochi decimi dal primo. Anche Fagiolini (Allievi B) dà continuità ai suoi risultati conquistando un buon quinto posto e anche il K2 delle sorelle Dettori sale sul gradino più alto del podio. Cafici (Cadette A) fa un’altra ottima prestazione e ottiene il secondo posto nella graduatoria. Altro primo posto per la staffetta delle Allieve B K1 e K2 per le sorelle Dettori e Presciuttini e poco più tardi va in scena una bagarre per il primo posto tra i K2 rossocrociati Doveri-Burchi e Salvadori-Campus (Cadetti B), vinta da quest’ultimi. A chiudere le gare di Canoagiovani è il K1 Cadetti B Maschile che vede un podio interamente pisano: Salvadori registra il primo tempo, seguito dai compagni di squadra Doveri e Gazzotti, rispettivamente con il secondo e il terzo tempo. Da segnalare anche le prove di Campus, arrivato a pochi decimi dal podio, e Burchi, che ottiene il settimo tempo.

Sulla distanza dei 200 metri si sono cimentati anche gli atleti dell’agonismo e del corso adulti in gare valide per il Campionato Regionale Toscano.

Il primo a partire è Stefano Carlesi (Master B) che conquista la medaglia più ambita e a seguire nella categoria Senior avviene una vera e propria pioggia di medaglie per la società: Niccolò Ricardi sale sul secondo gradino del podio in una gara combattuta mentre il K2 Chantal Maglia-Giovanna Andreotti registrano il primo tempo seguite dalle compagne di squadra Alice Fantoni e Roberta Iovino. Successivamente il K2 Giacomo Pigatto-Niccolò Ricardi consegue il primo posto mentre Stefano Carlesi e Giacomo Marazzato conseguono il terzo. A seguire si registra un altro podio interamente pisano composto da Maglia al primo posto seguita in ordine dalle compagne Fantoni e Iovino. A concludere le gare di questa categoria ci sono i due K4 composti da Carlesi-Pigatto-Ricardi-Marazzato e da Andreotti-Maglia-Iovino-Fantoni, che ottengono entrambi la medaglia più ambita.

Nella categoria Junior invece sempre Andreotti si impone in una gara molto combattuta e conquista la prima posizione. A concludere la giornata agonistica è Lorenzo Magni della categoria ragazzi che dopo aver superato le batterie, accede alla finale e taglia il traguardo in sesta posizione.

Soddisfatti gli allenatori Eleonora Pecunioso, Riccardo Marazzato e Giacomo Marazzato. Il prossimo impegno per i rossocrociata sarà l’ultimo atto della stagione toscana sulle acque di Torre del Lago.