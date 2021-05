Canottaggio, la Billi Masi torna da Ravenna con 6 medaglie

A Ravenna, in occasione del Meeting Nazionale di Società, Universitari e Master, i nostri ragazzi hanno conquistato 6 medaglie. Due ori: per Azzurra Martirani nel singolo 7,20, e per Matteo Pratelli nel singolo 7,20 Allievi C M. Due argenti: nel doppio allievi C M per Elia Pellegrini e Matteo Pratelli e nel singolo 7,20 Allievi B2 per Luigi Pilone e ancora due bronzi nel doppio allievi B2 M per Luigi Pilone e Gabriele Mariottini e per Simone Luppichini nel singolo 7,20 Allievi B2.

"Ravenna è un campo di gara dove si va sempre volentieri e l’accoglienza è sempre ottima da tutti i punti di vista - ha detto Alessandro Simoncini - i risultati sono stati buoni anche se non tutti sono stati confermati, ma abbiamo avuto buone indicazioni in previsione del 'Festival dei giovani' che sarà l’ultima gara più importante dell’anno. I ragazzi sono stati in gamba. Ringrazio Sasha Sicurani per l’ottimo lavoro e rinnovo il mio ringraziamento ai genitori dei ragazzi che sono sempre molto disponibili e sono sempre vicini alla squadra".