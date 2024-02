Nozze d'argento per la società di canottaggio Billi-Masi. Il gruppo sportivo dei vigili del fuoco di Pisa giunge al suo 25° anno di vita e festeggia con una cerimonia che riunisce atleti, genitori e staff, estendendola alla comunità dei canottieri della provincia. Il presidente della società, il comandante Ing. Nicola Ciannelli, ha ricevuto una targa dalla Federazione Italiana Canottaggio, direttamente dalle mani del suo vicepresidente Antonio Giuntini. Presenti anche l'assessore allo sport del Comune di Pisa, Frida Scarpa, e l’assessore alla disabilità del Comune di Pisa, Giulia Gambini. La cerimonia si è svolta presso la caserma del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa.

La società è nata infatti come 'Billi' in memoria del vigile del fuoco scomparso per un bombardamento durante la seconda guerra mondiale Marino Billi. Ha poi cambiato nome in 'Billi-Masi' nel 2006 dopo la tragica scomparsa in servizio di un altro collega, Saverio Masi, al quale è tutt'oggi dedicato un memorial benefico co- organizzato dal gruppo sportivo.

Punto di riferimento sempre più importante per la pratica del canottaggio a Pisa, la società offre corsi di canottaggio a bambini, ragazzi e adulti, anche se l'attività giovanile è il fiore all'occhiello del gruppo. Il responsabile di settore è Alessandro Simoncini: "In questi 25 anni sono stato il trascinatore di questa società insieme ai comandanti che si sono succeduti negli anni, dagli inizi con l'ingegner Romano fino a oggi con l'ingegner Ciannelli, ma ci sono tante altre persone che hanno dato un contributo e che ci hanno permesso di essere qui, oggi, a rappresentare la Billi-Masi e a poter festeggiare 25 anni di attività. Alcune di queste persone purtroppo non ci sono più, altre si sono allontanate, ma le conosco una a una e se siamo arrivati fin qui un grande ringraziamento va anche a loro".

"L’amministrazione comunale - spiega Frida Scarpa, assessore allo Sport del Comune di Pisa - vuole fortemente rilanciare gli sport sull’acqua e valorizzare il nostro territorio, il nostro fiume Arno e si sta impegnando molto in questo settore. Ringraziamo moltissimo il Comandante Ciannelli perché fa un doppio lavoro per la nostra amministrazione portando avanti una società storica come la Billi-Masi di cui tutti gli atleti devono condividere con orgoglio il senso di appartenenza, e aiutandoci a preparare il Galeone Rosso che andrà a disputare la Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, mettendoci a disposizione la base nautica del Canale dei Navicelli, sito strategico per consentire una continuità di allenamento indipendente dagli andamenti delle piene del fiume Arno. Tutto grazie a questi colori che da 25 anni portano avanti una tradizione remiera prestigiosa e che siamo qui oggi a celebrare".

Antonio Giuntini, vicepresidente della Federazione Italiana Canottaggio: "Sono contento di essere qui in prima persona, perché ho visto nascere e crescere questo gruppo sportivo, avendo avuto il piacere di collaborarvi in diverse situazioni. Come Federazione abbiamo sempre trovato una grande disponibilità da parte dei Vigili del Fuoco e dei comandanti che si sono succeduti e oggi siamo qui a riconoscere il grande lavoro fatto dalla Billi-Masi, partita da una sede che non consentiva di sviluppare in pieno le potenzialità dei suoi tesserati, ma che ha perseverato nel migliorarsi e nel crescere, approdando infine, nel 2017, a una sede consona e ben organizzata. Un organismo che è stato capace di lavorare bene non solo dal punto di vista agonistico, ma anche delle tradizioni storiche, con il Palio di San Ranieri e la regata delle Antiche Repubbliche Marinare. Ho con me un omaggio per festeggiare questo traguardo importante che racchiude vicissitudini e avventure che riguardano anche la storia sportiva di voi ragazzi qui presenti e che ho visto crescere negli anni: alcuni sono ai primi successi, altri sono già ben avviati nell’agonismo, anche fino alla maglia azzurra. Complimenti e tanti auguri alla Billi-Masi".

Proprio nella scorsa stagione la Billi-Masi ha registrato un incremento di risultati positivi dei propri atleti: notevoli sono state le medaglie delle ragazze della categoria cadetti conquistate in singolo, in doppio e nel quattro di coppia facendo squadra con atlete di altre società del territorio regionale. Sempre nella stagione 2023 un altro atleta della Billi-Masi ha ottenuto risultati di spicco: si tratta di Leonardo Pioli, che oltre al gran numero di podii in stagione si è guadagnato una convocazione in maglia azzurra nell'under 19, classificandosi sesto nell'equipaggio dell'otto ai mondiali di Parigi della scorsa estate, e che è stato premiato durante la cerimonia.

Alla consegna della targa da parte della Fic, il Comandante Nicola Ciannelli, presidente della Billi-Masi, non ha nascosto l’emozione per ciò che rappresenta questa giornata: "Essere un Comandante dei Vigili del Fuoco è un onore ed essere il Comandante di Pisa è un orgoglio ancora più grande, perché mi ha reso anche un tassello di questo gruppo sportivo. Contribuire, dare forza alle iniziative legate allo sport nei Vigili del Fuoco è importante perché significa diffondere una cultura, un approccio che ci contraddistingue in modo oggettivo per il valore del servizio che svolgiamo per la comunità, un valore che si fonda sugli stessi princìpi dello sport: lealtà, disciplina, impegno, dedizione. Questo è ciò che facciamo tutti i giorni per i cittadini e che ci piace ancor di più fare con i giovani. Grazie a tutti, è una grande emozione ricevere questo riconoscimento e spero che anche voi atleti che portate in acqua in prima persona i colori della Billi-Masi stiate vivendo questo momento in modo altrettanto intenso".