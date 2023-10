Il Canale dei Navicelli si conferma protagonista del grande canottaggio: saranno infatti le sue acque a ospitare la Regata di Gran Fondo anche per la 12°edizione, che andrà in scena sabato 21 e domenica 22 ottobre. Si tratta di una gara tra le più ambite e partecipate a livello nazionale, al punto di aver raggiunto la dimensione di campionato italiano.

Le gare prenderanno avvio già dalle 13 di sabato 21 ottobre dopo la cerimonia di apertura alle ore 11. I primi a toccare le acque del canale pisano saranno gli equipaggi delle categorie Master, con atleti aventi età minima di 30 anni, e degli universitari. Nella giornata di domenica 22 ottobre si proseguirà con gli Allievi, i Cadetti e il Campionato Italiano di fondo con gli equipaggi in doppio (2x) per l’assegnazione del titolo di Campione Italiano e del Trofeo 'Mauro Baccelli' e gli equipaggi dei quattro senza (4-), che gareggeranno per il Trofeo 'Paolo Novelli'.

"Questo è un trofeo che ci tocca particolarmente - continua Ciannelli - perché è intitolato alla memoria di un carissimo collega deceduto svolgendo il suo lavoro. Fa dunque veramente piacere essere parte di questa organizzazione perché ci dà l’occasione di ricordare Paolo Novelli per il suo esempio, per la sua dedizione e per il suo sacrificio, valori che si ritrovano anche nel canottaggio e nelle varie discipline sportive".

Lo svolgimento delle due giornate di gare sarà supervisionato dai volontari impegnati nelle varie operazioni, insieme alle associazioni attenzionate negli eventuali soccorsi e assistenza, come la Federazione soccorso in acqua (Fisa), l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco (Anvvf), la Misericordia di Lari e l’Associazione Lavoro cinofilo in acqua (Aila). La manifestazione si svolgerà con il patrocinio di varie istituzioni territoriali: Regione Toscana, Provincia di Pisa, Comune di Pisa, Coni, Associazione Veterani dello sport, Panathlon, ANSMeS di Pisa ed Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli.

"Questo fine settimana in darsena gareggeranno più di 1000 atleti e atlete provenienti da 50 società di tutta Italia. Ritengo che questi numeri ci diano una risposta di cui essere soddisfatti sia come movimento nazionale, sia per la tradizione sportiva del canottaggio pisano", commenta Alessandro Simoncini, responsabile della sezione canottaggio della Billi-Masi.

Un augurio speciale arriva poi dal Presidente Fic, Giuseppe Abbagnale: "Per la Federazione Italiana Canottaggio la Navicelli Rowing Marathon è una risorsa che valorizza un luogo unico nel suo genere. Tutto questo è reso possibile dal lavoro delle Fiamme Rosse e della locale Sezione VVF Billi Masi, che ringrazio per quello che fanno per i giovani del comprensorio e per l'organizzazione dell'evento. Sono certo che questa regata continuerà a essere un punto di riferimento per il canottaggio nazionale in questo particolare momento della stagione agonistica, che dopo la ripartenza del nuovo anno culminerà con i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. Auguro a quanti saranno in gara, oltre a tutti gli spettatori, di vivere un sereno weekend all'insegna del sano agonismo sportivo".

Anche per l’edizione che avrà luogo questo fine settimana sarà di primaria importanza il ruolo rivestito dalla Port Authority di Pisa, la società che ha in gestione il Canale dei Navicelli e che porta avanti progetti dedicati allo sport, al tempo libero e alle attività sportive riabilitative. La conferma della concessione degli spazi da parte della Port Authority per la Regata di Gran Fondo rafforza il sodalizio con la Billi-Masi nel solco di un obiettivo comune: offrire servizi importanti alla comunità, valorizzando il grande potenziale dell’infrastruttura.