Canottaggio: prima uscita per il Capodanno Pisano 2022 per la Billi-Masi

Gli atleti del gruppo sportivo Billi-Masi dei Vigili del Fuoco di Pisa sono usciti in barca, ieri 25 marzo, per la prima volta del 2022 pisano, e sono arrivati a Palazzo Gambacorti per augurare all'amministrazione e a tutta la cittadinanza buon capodanno.

L’inedita iniziativa della società si è svolta nel pomeriggio sulle acque dell’Arno nell'assoluto rispetto dei protocolli della Federazione Italiana Canottaggio per il contrasto al rischio Covid. Circa 20 atleti sono partiti dalla base di Lungarno Guadalongo, accompagnati dal loro allenatore Alessandro Simoncini, per il loro augurio alla città. Da Palazzo Gambacorti c'è stato il saluto del sindaco Michele Conti e dell’assessore alle manifestazioni storiche Filippo Bedini.