Canottaggio: oro per il Quattro Senza Femminile under 17 della Billi-Masi al 2° Meeting Nazionale di Piediluco

Il sempre atteso appuntamento con le acque del bacino umbro di Piediluco ha dato i suoi esiti nel fine settimana di sabato 11 e domenica 12 maggio: per la squadra pisana ‘VV.F. Billi-Masi’ a sorridere al 2° Meeting Nazionale sono state le ragazze dell’under 17 che hanno gareggiato nella specialità del Quattro Senza Femminile.

Domenica sono state infatti Azzurra Martirani, Mariachiara Bellani, Alessia Ragoni ed Eva Gagetti le uniche a salire sul podio per festeggiare un oro al termine di una finale A diretta chiusa in 07:48:39 minuti, staccando di 3:16 secondi le pari età di Firenze, seguite da Aniene a completare il podio. Martirani e Bellani, inoltre, con il sesto posto registrato sabato in qualificazione nel Due Senza U17, hanno avuto accesso alla finale B, onorata con un terzo posto.

Più complicata la trasferta per la controparte maschile della Billi-Masi, che ha decretato per tutti gli atleti in gara lo stop al termine delle qualificazioni del sabato con Nicola Arrighi e Gabriele Mariottini settimi sul doppio U17 e quinti sul Quattro di Coppia U17 misto con CUS Ferrara e Firenze SC, mentre Tommaso Carmignani ha chiuso in settima posizione la qualificazione del singolo U23 Pesi Leggeri: piazzamenti che non hanno permesso ai tre atleti di scendere in acqua per le finali del giorno successivo.

"Il campo è sempre quello che parla oltre le aspettative e la bontà di risultati precedenti. Sicuramente ci daremo da fare per perfezionare gli aspetti che non hanno girato bene in questa trasferta a livello fisico, tecnico ed emotivo, ma l’oro delle ragazze dell’under 17 è una bellissima soddisfazione perché arriva a certificare un potenziale che finalmente si sta esprimendo al suo massimo dopo un inizio di stagione dove il salto di categoria è stato un po’ sofferto" è il quadro generale fatto dal responsabile tecnico della Billi-Masi Alessandro Simoncini.