Canottaggio: pieno di medaglie per la Billi-Masi nelle gare di San Miniato

Grande giornata di sport per il canottaggio e per i ragazzi del GS dei Vigili del fuoco Billi-Masi di Pisa, guidati da Alessandro Simoncini: un bronzo nel Quattro di Coppia Ragazzi M. per De Pasquale Mattia, Fedeli Samuel, Marrocchelli Leonardo, Rosa Andrea; oro nel Quattro di Coppia Ragazzi M. per Simone Miccoli, Leonardo Pioli, Gabriele Papini, Nicola Pratelli; un altro oro nel Singolo Ragazzi M. per Nicola Pratelli e un bronzo nel Singolo 7,20 Cadetti M. per Antonio Pizzolante.

Nel Singolo Pesi Leggeri F. 2º posto per Paola Piazzolla, che nel Singolo Senior A F. ha conquistato il 3º posto. Argento per Luigi Pilone nel Singolo 7,20 Allievi B2 M. e per Gabriele Mariottini. Un altro argento per Leonardo Pioli e Gabriele Papini nel Doppio Ragazzi M.

"I risultati sono stati buoni - ha detto Alessandro Simoncini - anche se in alcune specialità dobbiamo ancora crescere soprattutto nella mentalità di approccio alle gare, ma complessivamente sono soddisfatto delle prove dei ragazzi".

