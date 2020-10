Canottaggio: i ragazzi della 'Billi Masi' tornano da Ravenna con sei medaglie

Ottima prova dei ragazzi del canottaggio del Gruppo Sportivo dei Vigili del Fuoco 'Billi-Masi' tornati a casa con sei medaglie dalla gara regionale che si è disputata domenica 4 ottobre a Ravenna.

Un oro nel Quattro di Coppia Allievi B2 Maschile per Elia Pellegrini, Luigi Pilone, Matteo Pratelli e Gabriele Mariottini. Due argenti: nel Singolo Cadetti Maschile per Mattia De Pasquale e nel Singolo Ragazzi Maschile per Nicola Pratelli.

E poi tre bronzi: nel Singolo Junior Maschile ancora Nicola Pratelli, nel Doppio Junior Maschile per Gabriele Papini e Leonardo Pioli e infine nel Doppio Ragazzi Maschile per Gabriele Papini e Leonardo Pioli.

Soddisfatto il responsabile del settore canottaggio della 'Billi-Masi' Alessandro Simoncini: “Nonostante il vento contro, i bambini hanno ottenuto buoni risultati ed è stata nel complesso una buona giornata di canottaggio. Buoni anche i risultati delle categorie superiori dei ragazzi che dal lockdown sono tornati a gareggiare e lo hanno fatto nelle categorie superiori alla loro dimostrando di essere competitivi. Questo lascia ben sperare per il prossimo campionato italiano a Varese”.