Canoa: medaglie e soddisfazioni ai campionati regionali per la Canottieri Arno

Domenica di soddisfazioni per la sezione canoa della Canottieri Arno, che schiera tutti i suoi atleti nelle acque di Firenze per la gara inaugurale del Campionato Regionale. Tra i giovanissimi, che si sono cimentati sulle distanze dei 200m o dei 2000m, ben quattro sono sati gli esordienti: Giorgia (Allievi B) e Gaia Dettori (Allievi A), Alessandro Doveri (Cadetti A) e Lorenzo Magni (Cadetti B) insieme agli ormai veterani Davide Baldacci, Francesco Campus, Aurelio Salvadori (Cadetti A) e Davide Giari (Cadetti B). Bellissima prestazione sui 200m di Giorgia Dettori che affronta con grinta le condizioni atmosferiche poco favorevoli e taglia il traguardo in seconda posizione. A seguito di una caduta in Arno poco prima della partenza, non se la sente invece di sfidare il forte vento, per tutti i 2000m che la separano al traguardo, Gaia Dettori, giovane scommessa che avrà modo di rifarsi alle prossime competizioni. Sempre sui 2000m, arriva un oro per il K2 Campus-Salvadori, mentre nella specialità K1 ottimo terzo posto per Baldacci seguito subito dietro dal compagno di squadra Doveri. Nella categoria Cadetti B, Magni e Giari tagliano il traguardo, rispettivamente, in sesta e ottava posizione.

Ad allinearsi sulla linea di partenza dei 5000m, sono invece le categorie Ragazzi, Junior, Senior e Master. Per la Arno arrivano subito due argenti con il K1 di Matthew Maglia (Ragazzi) e di Enrico Donatelli (Junior). Centra il podio anche il K4 Senior con Giacomo Pigatto, Stefano Carlesi, Nicola Silvestri e Carlo Donatelli. Arriva a ridosso del podio, a solo un secondo dal gradino più basso, il K1 di Enrico Beghini (Senior). Doppietta rossocrociata delle Master A in K1 con l’oro di Sara Manca e l’argento di Eleonora Ghetti. Medaglia più ambita anche per Marco Manca (Master A), che chiude in bellezza una giornata piena di emozioni per la canoa pisana.

Soddisfatti gli allenatori Giacomo Marazzato, Riccardo Marazzato ed Eleonora Pecunioso degli ottimi risultati di tutti gli atleti, che si stanno preparando con costanza per le prossime gare nazionali a inizio aprile e per il primo appuntamento Canoagiovani a fine maggio.