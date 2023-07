La Canottieri Arno è...mondiale

È di nuovo tempo di mondiali per le ragazze della Canottieri Arno.

Emma Cuzzocrea, già vicecampionessa mondiale nel 2022 nel quattro con, salirà sull’ammiraglia dell’Italia, per dare battaglia sul campo di Plovdiv in Bulgaria. Si svolgeranno infatti dal 17 al 23 luglio i Mondiali U23 che la vedranno impegnata in questa nuova avventura con le sue otto compagne scelte dopo l’impegnativo raduno selettivo presso il centro di preparazione olimpico di Piediluco (TR).



Dovremo attendere ancora qualche giorno, invece, per sapere quale sarà l’equipaggio di Matilde Orsetti, da poco campionessa europea U19 del quattro senza, convocata ai mondiali U19 che si svolgeranno, dal 2 al 6 agosto, a Parigi sul campo di regata che il prossimo anno ospiterà le Olimpiadi, ed attualmente impegnata nel raduno selettivo a Piediluco.

Ottimo risultato anche per Aurora Bachini e Nina Frati che saranno impegnate, sempre in campo internazionale, sul bacino olandese per la Coupe de la Jeunesse dal 28 al 30 luglio, anch’esse sull’otto della Nazionale.

Sempre a Piediluco si trova Silvia Terrazzi convocata per la preparazione con la Nazionale Olimpica in vista dei Mondiali di Qualificazione Olimpica, in programma a Belgrado dal 3 al 10 settembre.

Ottimo lavoro dunque dei due tecnici Nicola Iannucci e Maurizio Nencini, e di tutto lo staff della Canottieri Arno.