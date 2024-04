Carlo Capo torna al Lenergy Pisa bs

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Gradito ritorno per il Lenergy Pisa BS, che riabbraccia Carlo Capo. Protagonista nel 2021 della stagione del primo scudetto nerazzurro, Capo torna all’ombra della torre pendente per irrobustire l’organico della prima squadra targata 2024. Queste le dichiarazioni di Capo: «Sono contento di essere tornato, conosco già il gruppo storico della squadra ed ero rimasto in ottimi rapporti con tutti. Conosco anche la serietà della società e questo vuol dire tanto. Ambisco a essere una pedina importante della squadra, pertanto mi metto a completa disposizione del mister».