Catanzaro - Pisa: in vendita i biglietti per il settore ospiti

La Società U.S. Catanzaro informa che è attiva la prevendita dei biglietti validi per la gara Catanzaro-Pisa in programma sabato (ore 16.15) allo Stadio 'Ceravolo'.

Si specifica che "i residenti della Provincia di Pisa, per disposizioni di Pubblica Sicurezza, potranno acquistare solo ed esclusivamente tagliandi del Settore Ospiti". I relativi tagliandi sono in vendita, fino alle ore 19 di venerdì 8 dicembre, al prezzo di 15 euro (+ diritti di prevendita), presso i punti vendita abilitati del circuito Ticketone disponibili sul territorio di Pisa e Provincia. Si precisa inoltre che "la stampa dell’avvenuto acquisto rappresenterà il titolo d’accesso per l’evento e pertanto dovrà essere necessariamente presentato integro al controllo accessi dell’impianto, insieme al documento identità in corso di validità".

Sul territorio risulta attivo il seguente punto vendita: Tabaccheria Giachetti (via Macerata 62, Cascina). Non è possibile acquistare online.