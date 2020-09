Pisa S.C., il centrocampista Luca Verna passa al Catanzaro

Il Pisa e i suoi tifosi salutano uno dei calciatori più vincenti dell'ultimo quinquennio. La società di via Battisti infatti ha comunicato la cessione a titolo definitivo di Luca Verna: il centrocampista abruzzese passa al Catanzaro, nel girone C di Serie C. Verna è stato protagonista di ben due promozioni in Serie B con la maglia del Pisa: nel 2015-16 centrò il successo nella finale playoff disputata contro il Foggia; nell'annata 2018-19 concesse il bis nella storica partita di Trieste. Il centrocampista chiude la sua parentesi nerazzurra con 113 presenze e 9 reti.

