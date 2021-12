Torna con la XXIIª edizione la Cetilar Maratona di Pisa

Si svolgerà domenica 19 dicembre 2021 dopo un anno di stop a causa della pandemia da Covid19 la XXIIª edizione della Cetilar Maratona di Pisa. "Mi complimento con gli organizzatori dell’evento per l’impegno e la serietà - ha commentato il sindaco di Pisa Michele Conti - nonostante le oggettive difficoltà. Come amministrazione, riteniamo che la Maratona sia un evento importante per la città di Pisa, anche per la sua capacità di richiamare atleti da tutto il mondo, con una grande presenza femminile, caratteristica che distingue questo evento a livello nazionale".

Sergio Costanzo, vicepresidente 1063AD: "Decidere di organizzare la Maratona di Pisa, nonostante le difficoltà legate all’attuale situazione pandemica, è stata una vera e propria sfida, che abbiamo accolto con grande entusiasmo, anche sulla scia degli straordinari successi sportivi che questo anno hanno visto trionfare l’Italia nel mondo. Per poter garantire lo svolgimento dell’evento in sicurezza abbiamo deciso di limitare a 2mila il numero dei partecipanti".

Fra gli iscritti, ancora una volta, molti gli atleti stranieri, oltre il 25%, un risultato insperato e molti i giovani e i giovanissimi provenienti da federazioni straniere che hanno scelto la competizione pisana per segnare il loro miglior tempo della stagione. Pisa si conferma la Maratona delle donne, con circa il 30% di presenze femminili che arriveranno in città per correre la 42 e la 21 km.

Gara e percorso

Lo start della Maratona (42,195 Km) è fissato alle ore 9, contestualmente partirà la Pisanina Mezza Maratona (21,097 Km). In accordo con l'Ateneo Pisano e il Cus Pisa è stata organizzata anche una corsa di 4 miglia rivolta agli studenti e ai dipendenti universitari; il migliore e la migliore runner saranno premiati dal Cus con il trofeo Cherubino. Scopo di questo trofeo, giunto alla sua IIIª edizione, è quello di sensibilizzare e indurre alla pratica sportiva chi non ha mai provato l'esperienza di correre in seno a una grande manifestazione.

Marco Gesi, Professore e Prorettore per i rapporti con gli Enti del Territorio, con delega alle attività sportive: "La Maratona di Pisa dimostra una forte volontà di inclusione grazie a un evento adatto a tutti. La scelta, operata in sinergia con il Cus di Pisa, di essere al fianco della Maratona, ha lo scopo di sensibilizzare e promuovere la pratica sportiva della comunità locale".

Infine, un premio speciale, che speriamo sia di incentivo alle performance degli sportivi di casa nostra, sarà messo in palio da San Rossore Sport Village, che riserverà un trofeo particolare per il miglior pisano e la migliore pisana classificati in Maratona.

Il percorso, certificato Aims, sarà lo stesso dell’ultima edizione del 2019, e si snoderà fra arte, storia e natura, con partenza in via Carlo Cammeo e arrivo in Piazza Duomo ai piedi della Torre pendente.